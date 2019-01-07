Metin Gürcan: İsmail Metin Temel anti Amerikancı, Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Ümit Dündar'la görüş ayrılıkları var

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Orgeneral İsmail Metin Temel'in İkinci Ordu Komutanlığı görevinden alınmasına ilişkin, "Akar, Güler ve Dündar kendisine cephe aldı. Görüş ayrılıkları var. Temel'in anti Amerikancı bir tavrı var" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Leah Millis Bolton: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" dedi. Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadesini kullandı.

Bolton'un açıklamalarının yanı sıra, Türkiye'nin geçen yıl Suriye'nin Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın sahadaki komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bir nevi tenzili rütbeyle İkinci Ordu Komutanlığı'ndan Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan güvenlik uzmanı Metin Gürcan, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" açıklamasıyla da gündeme gelen Orgeneral İsmail Metin Temel'in görevden alınmasını ve John Bolton'un açıklamalarını değerlendirdi.

'AMERİKA KIVIRMIŞ GÖRÜNÜYOR'

"2019 çok hızlı başladı. Suriye'deki gelişmeler 2018'i aratmayacak" diyerek sözlerine başlayan Gürcan, "Washington'da güç mücadelesi, stratejik kafa karışıklığı… Geldiğimiz noktada Amerika kıvırmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

'MALİYET NEDENİYLE VAZGEÇMEYE ÇALIŞIYOR'

"Bence Trump'a ciddi ciddi brifing verdiler. Karadan asker çekeriz tamam ama hava sahası boyutu da var dediler. Brifingin temel esprisi şu. Suriye kuzedoğusunda hava sahası Irak'la birleşmiş durumda" diyen Gürcan, geri çekilmenin maliyeti nedeniyle Trump'ın kararından vazgeçmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

'BOLTON BİR TEKLİFLE GELECEK'

John Bolton'ın ABD'nin zaman kazanması amacıyla Türkiye'ye geldiğini savunan Gürcan, "Bolton bir teklifle gelecek. Teklif şu: Biz Menbiç'te gayet güzel çalışıyoruz. Hattı çektik. Kuzeyinde siz güneyinde biz varız. Ortada da devriyeler işini yapıyor. Aynı hattı koruyarak bir ateşkes hattı oluşsun. Sahada herkes kimin ne yaptığını görsün. Yani Menbiç'teki mevcut durumun Fırat'ın doğusuna kopyala yapıştır tarzında taşınması" ifadelerini de kullandı.

'ANKARA'NIN DİKKATİ FIRAT'IN DOĞUSUNA KAYDIĞINDA BATISINDA İSTENMEYEN ŞEYLER OLUYOR'

Ankara'nın ABD ile YPG'nin işbirliğinin kesilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Gürcan, "Bolton'un buna sıcak bakacağını düşünmüyorum" derken, "Ankara'nın dikkati Fırat'ın doğusuna kaydığında İdlib ve civarında da istenmeyen şeyler oluyor. Son iki haftada ÖSO karşısında kritik bölgelerde HTŞ ilerledi" hatırlatmasını yaptı.

'TÜRKİYE, İRAN, IRAK VE SURİYE'Yİ YANINA ALIP…'

"ABD güvenilmez bir aktör" diyen Gürcan, Rusya'nın da "Önce Fırat'ın batısında İdlib'i halledelim, sonra doğusuna bakalım" yaklaşımında olduğunu belirtti. Kremlin'in daha tutarlı bir aktör olduğuna dikkati çeken Gürcan, Türkiye'nin şimdiye kadar hep oyun bozan pozisyonunda olduğunu belirterek, "Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi yanına alıp yeni bir vizyon oluşturmalı. Yeni bir oyun kurmak lazım" ifadelerini kullandı.

'AKAR, GÜLER VE DÜNDAR'LA GÖRÜŞ AYRILIKLARI'

Orgeneral İsmail Metin Temel'in İkinci Ordu Komutanlığı görevinden alınıp, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanmasını da değerlendiren Gürcan, çarpıcı ifadeler kullandı. Basında çıkan haberlerin doğru olduğuna ama yetersiz olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Tezlerden biri Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Ümit Dündar üçlüsünün kendisine cephe alması, görüş ayrılıkları yaşamaları" ifadelerini kullandı.

'İSMAİL METİN TEMEL ANTİ AMERİKANCI BİR YAPIYA SAHİP'

"Cephede olan komutanla masa başında oturan komutanlar arasında yaklaşım farklılığı olabiliyor" diyen Gürcan, Orgeneral İsmail Metin Temel'in anti Amerikancı bir yapıya sahip olduğunu ileri sürdü. Gürcan, "Amerika'nın çekilmesi ve boşluğu doldurmamız durumu vardı. Temel'in Amerika'ya olan kuşkuları nedeniyle 'Bizi kandırıyorlar mı?' diye düşünmüş olabilir. Rusya ve Şam'ın pozisyonu belli değil. Derinlere inmeyi planlıyorsunuz. Karada özel kuvvetler görevlendirilmesi gerekebilir. Komutan belki bu konuda direnç göstermiş olabilir" diye konuştu.