Seçmen sayısının nüfusundan fazla olduğu iddia edilen Ulukışla Belediye Başkanı'ndan yanıt

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, bindirme seçmen iddialarına ilişkin "24 Haziran'da seçmen sayısı 4 bin 850'ydi. Şimdi 5 bin 900. 850 TOKİ konutu teslimi yaptık, nüfus arttı" dedi.

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2019'da sandık başına gidiyor. Seçimler öncesinde il ve ilçelerdeki adayların kim olacağı kadar tartışılan bir başka konu da, seçim güvenliği oluyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin 5 bin 800 nüfusu olduğunu ancak seçmen sayısının 5 bin 900 olarak göründüğünü iddia etti. Gürer'in iddiasının yanı sıra, çok sayıda bölgede seçim güvenliği tartışması yaşanıyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, CHP'li Gürer'in iddialarını yanıtladı.

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"TÜİK, 31 Aralık'ta açıkladığı nüfusumuz 7 bin 300'dür. Seçmen ise 5 bin 900'dür. Arada bin 400 kişi fark vardır. Onlar da çocuklardır. Beyanlar tamamen yalandır. Çektirilen fotoğraflar 2017'ye ait lehvanın önünde çektirilmiştir" diyerek sözlerine başlayan Uğurlu, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimdeki seçmen sayısını da açıkladı.

Uğurlu, "24 Haziran'da seçmen sayısı 4 bin 850'dir. Aradaki fark teslim edilen 950 TOKİ konutu sayesinde oluşmuştur. Eylül ayında anahtarları teslim ettik. Ulukışla'nın köylerinden geldiler. Çoğu henüz gelmedi. Muhtarlık seçimlerine kalacaklar. Gelselerdi, aradaki fark ik, üç kat olurdu" diye konuştu.

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Bindirme seçmen iddiasına ilişkin "Savcılık soruşturma başlattı" haberlerine de tepki gösteren Ulukışla Belediye Başkanı, "Cumhuriyet Savcılığı'nda Ulukışla'daki seçmen sayısıyla ilgili soruşturma yok. Tamamen yalan ve iftira. Çok komik bir durumu Türkiye'nin gündemine getiriyorlar. Bunlarla uğraşmasınlar, başka şeylerle uğraşsınlar." dedi.