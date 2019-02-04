Prof. Kanadoğlu, Erdoğan'ın 'HDP eşittir PKK' sözlerini değerlendirdi: HDP'ye oy vermek suç değil

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Anayasa Profesörü Korkut Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yasal bir parti olan ve yaklaşık 6 milyon oy alan HDP'ye ilişkin sözlerini değerlendirdi.
'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORSA SİYASİ HAYATTAN ÇIKARILIR'
"Sadece Cumhurbaşkanı'nın sözü ile bir siyasi partinin terör örgütü haline geldiğinden hareket edersek bir çelişkili durum var ama bu çelişkili durumu ortadan kaldıracak hukuki araçlar da var" diyen Prof. Kanadoğlu, "Bu partinin terör örgütünü desteklediği düşünülüyorsa, siyasi hayattan çıkarılması için anayasanın araçları var. Anayasanın 68. ve 69. maddelerinde siyasi parti kapatma rejimi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
'HDP'YE OY VERMEK SUÇ DEĞİL'
'SİYASİ PARTİ ÜYELERİ SORUŞTURULABİLİR AMA PARTİ KENDİSİNE TANINAN ÖZGÜRLÜKLERİ KULLANABİLİR'
Siyasi parti üyelerinin suç teşkil eden eylemlerden soruşturulup yargılanabileceğine de değinen Kanadoğlu, "Ama parti anayasada seçimle ilgili kendine tanınan tüm özgürlükleri kullanabilir. Siyasi parti seçimi kazanırsa kanunların verdiği yetki çerçevesinde belediyeyi anayasaya uygun olarak idare etme yetkisini kazanacaktır" dedi.
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