Prof. Kanadoğlu, Erdoğan'ın 'HDP eşittir PKK' sözlerini değerlendirdi: HDP'ye oy vermek suç değil

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Korkut Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "HDP eşittir PKK" sözlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı'nın sözleri, "HDP'ye oy veren seçmenler de PKK'ya mı oy vermiş oluyor?" tartışmasına yol açarken, Kanadoğlu, "HDP'ye oy vermek suç değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu katıldığı bir televizyon programında "HDP eşittir PKK, YPG" ifadelerini kullandı. Geçmişte de çok kez HDP'nin PKK ile ilişkili olduğu söylenmişti ancak ilk kez HDP ile PKK'nın birbiriyle aynı olduğu bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ileri sürüldü.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Anayasa Profesörü Korkut Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yasal bir parti olan ve yaklaşık 6 milyon oy alan HDP'ye ilişkin sözlerini değerlendirdi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORSA SİYASİ HAYATTAN ÇIKARILIR'

"Sadece Cumhurbaşkanı'nın sözü ile bir siyasi partinin terör örgütü haline geldiğinden hareket edersek bir çelişkili durum var ama bu çelişkili durumu ortadan kaldıracak hukuki araçlar da var" diyen Prof. Kanadoğlu, "Bu partinin terör örgütünü desteklediği düşünülüyorsa, siyasi hayattan çıkarılması için anayasanın araçları var. Anayasanın 68. ve 69. maddelerinde siyasi parti kapatma rejimi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

'HDP'YE OY VERMEK SUÇ DEĞİL'

Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı'nın HDP'yle PKK'nın eşit olduğunu söylemesini partiye oy verenler açısından da değerlendirdi. Seçmenlerin HDP'ye oy vermesinin suç olmadığını belirten Prof. Kanadoğlu, "Seçmenler var olan anayasal düzende legal faaliyetlerini sürdüren partinin programlarını izleyebilirler oy vermek istiyorlarsa verebilirler" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİ ÜYELERİ SORUŞTURULABİLİR AMA PARTİ KENDİSİNE TANINAN ÖZGÜRLÜKLERİ KULLANABİLİR'

Siyasi parti üyelerinin suç teşkil eden eylemlerden soruşturulup yargılanabileceğine de değinen Kanadoğlu, "Ama parti anayasada seçimle ilgili kendine tanınan tüm özgürlükleri kullanabilir. Siyasi parti seçimi kazanırsa kanunların verdiği yetki çerçevesinde belediyeyi anayasaya uygun olarak idare etme yetkisini kazanacaktır" dedi.