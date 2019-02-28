Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Kork Allah'tan korkmayandan, millete Allah'tan korkmayanlar hükmediyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu. İktidarı sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu, siyasetteki genel duruma ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

​'AK PARTİ MEDYAYI KULLANMAYI ÇOK İYİ BİLİYOR'

Saadet Partisi'nin her parti tabanına hitap eden bir yapıda olduğunu savunan Karamollaoğlu, seçime katılan her partiye imkanların adil sağlanması gerektiğini vurguladı.

© AA / Aybüke Küçük Karamollaoğlu: İktidarın pili bitti, şarj edilemiyor

Televizyonlara çıkamadığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı, "AK Parti medyayı iyi kullanmayı çok iyi biliyor. İyi kullanmanın ötesinde satın alıyor" diye konuştu.

Bürokraside liyakatin önemine dikkati çeken Karamollaoğlu, "Liyakat eğitimle verilmez. Dürüstlük insanın içinde vardır. Adalet liyakat peşpeşe gelir arkasından da istişare gelir" derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu kucaklamaktan aciz olduğunu ileri sürdü.

CUMHURBAŞKANI'NA ZİLLET İTTİFAKI YANITI

"Sayın Erdoğan herkesin Cumhurbaşkanı olma vasfını kaybetti" diyen Saadet Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan 'Zillet İttifakı' paylaşımına ilişkin "O sözler kendilerini tarif ediyor, bizi değil. Çok çirkin, çok yanlış. Tükendiklerini ifade ediyor" yorumunu yaptı ve ardından şu ifadeleri kullandı:

© AP Photo / Federico Gambarini Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

"İnsan karşısındakine çirkin ifadeler kullandğı zaman aynaya bakarak söylüyor gibidir. Kendini tarif ediyor. Güzel ifadeler kullandığı zaman da kendini tarif ediyor. Ama karşısındaki için. Onun için peygamber efendimiz açıkça söylemiş 'Bize bakan kendini görür.

İnançlı bir insan, bunu bilmesi lazım. Hiç unutmasın bunun hesabını Cenab-ı Hak huzurunda mutlaka verecek. Kork Allah'tan korkmayandan demişler. Şu anda millet korkuyor. Niye? Çünkü Allah'tan korkmayanlar hükmediyor da insanlar onun için korkuyor. Böyle şey mi olu?. Birazcık insaf, birazcık izan. Cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Onun için bir taraf olmasının ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Çok çirkin, çok yanlış. Ama bu ne ifade ediyor biliyor musunuz. Bu tükendiklerini ifade ediyor. Düne kadar bu kadar aşırı gitmiyorlardı. Balkon konuşmalarında oy verenleri de vermeyenleri de kucaklıyorlardı. Artık bitti. Niye? Kendileri bittiler. Ülkenin problemlerine çözüm bulamıyorlar."

'AK PARTİLİLER NE KADAR FETÖ'CÜ İSE İDRİS NAİM ŞAHİN DE O KADAR FETÖ'CÜDÜR'

© Fotoğraf : Saadet Partisi Karamollaoğlu: Yeni parti girişimi başarılı olmaz

31 Mart yerel seçiminde Ordu'da eski AK Partili İdris Naim Şahin'i aday göstermelerine de değinen Karamollaoğlu, "AK Partililer ne kadar FETÖ'cü ise İdris Naim Şahin de o kadar FETÖ'cüdür" yorumunu yaptı.

AK Parti'nin 28 Şubat'ın ürünü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "28 Şubat olmasaydı AK Parti olmazdı" derken, yeni parti tartışmalarına ilişkin ise "Bizim kapımız herkese açıktır. Yeni bir parti kurmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.