İYİ Parti Sözcüsü Paçacı, Erdoğan ile Akşener arasındaki 'terörist' polemiğini yorumladı

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Sözcüsü Paçacı, Erdoğan ve Akşener arasındaki 'terörist' polemiğine ilişkin, "Bir ülkede bir parti genel başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak başka bir genel başkanı hapse attırmakla tehdit ediyorsa o ülkede ne demokrasi ne de hukuk kalmamıştır" yorumu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki terörist polemiği sürüyor. Erdoğan, partisinin Elazığ'daki mitinginde cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ima ederek Akşener için "Birileri cezaevinde süre dolduruyor, aynı yola düşebilirsin" dedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Erdoğan ve Akşener arasındaki terörist polemiğini değerlendirdi.

'HER SEÇİMDE KENDİNE DÜŞMAN YARATIR'

Cumhurbaşkanı'nın 24 Haziran seçimlerinden önce Akşener'i yok saydığının hatırlatılması üzerine "Sayın Cumhurbaşkanı her seçimde kendine düşman yaratır ve onunla mücadele ederek seçmenini konsolide etmeye çalışır. Bu seçimde de sayın Akşener'i hedef aldı" yorumunu yapan Paçacı, Erdoğan'ın üç sıfatı olduğunu belirterek "Üç şapkası var. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı ve Varlık Fonu Başkanı. Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatını kullanıp rakiplerine her türlü hakareti yaparken kendisine yönelik eleştirilerde hemen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin seni içeri attırırım diyor" ifadleerini kullandı.

'OKUDUĞU ŞİİR YÜZÜNDEN HAPSE ATILMIŞTI'

"Bu seçimlerde ciddi oy kaybedecekleri ortaya çıktı. Ankara'yı kaybediyor. İstanbul, Adana, Bursa, Antalya gidiyor. Önüne gelen kamuoyu araştırmalarını gördükçe sinir katsayısı artıyor" diyen Paçacı, Erdoğan'ın okuduğu bir şiir yüzünden hapse atıldığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı'na yakışmayacak ifadeleri kullandığını ve rakiplerini hapse attırmakla tehdit ettiğini söyledi.

'BİZ HASTALIKLIYSAK BİZE OY VERENLER DE HASTALIKLI DEMEKTİR'

"Eğer bir ülkede bir parti genel başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak başka bir genel başkanı hapse attırmakla tehdit ediyorsa o ülkede ne demokrasi ne de hukuk kalmamıştır. Bunun örneği ancak diktatörlükle yönetilen ülkelerde olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bu sözlerini düzeltmesi gerekir aksi halde bu söz siyasi hayatı boyunca üzerine yapışır" diyen Paçacı, Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik kullandığı 'zillet' ve 'illet' sözlerini eleştirerek, "Bize millet ittifakı demiyor. İllet diyor. İllet hastalıklı demektir. Biz hastalıklıysak bize oy verenlerde hastalıklı demektir. Zillet aşağılanma demektir bize oy verenler de aşağılanmış oluyor" ifadelerini kullandı.