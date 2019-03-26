Prof. Dr. Ersan Şen: 'Dedikodu var, istihbarat notu var' diye görevden alma olmaz

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr. Ersan Şen, Süleyman Soylu'nun 'PKK ile irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak' sözlerini değerlendirdi. Ersan Şen 'Dedikodu var, istihbarat notu var diye seçilmiş bir yerel yöneticinin görevden alınması mümkün değildir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında, "Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak" dedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında bu açıklamayı değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen 'İçişleri Bakan'ının görev ve yetkileri anayasa ve kanunla sınırlıdır. Kimse kanunlardan yetki almadan bu konuda yetkiliyim diyemez. Sadece dedikodu var, istihbarat notu var diye seçilmiş bir yerel yöneticinin görevden alınması mümkün değildir' dedi.



'HUKUK SİYASETE KURBAN EDİLMEMELİDİR'

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© AA / Orhan Akkanat Soylu: PKK ile irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak

PKK ile iltisaklı' iddiasıyla isimleri ve bilgileri yayınlanan kişilerle ilgili olarak da yorumda bulunan Ersan Şen 'Türkiye Cumhuriyeti'nde istihbarat notları vardır. Bu notlar bilgi notlarıdır, tutulabilirler ama delil olarak kullanılmazlar. Hukuk devletinde herkes eşit hak ve hürriyetlere sahiptir. Hukuk güvenliği hakkına sahiptir. Çifte standart olmaz. Yargının en önemli görevlerinden biri herkese ayrım yapmaksızın eşit davranmaktır. Hukuk siyasete kurban edilmemelidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ersan Şen, Mansur Yavaş'ın görevden alınıp alınamayacağı hakkında ise ''Kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı söz konusu ama henüz seçilip göreve başlayıp görevini kötüye kullanması ile ilgili bir suçlanması yok. Geçmişle ilgili dosyası varsa YSK bu şahsın aday olmasına izin verdiyse, yarın seçildiğinde de mazbatasını alabilecekse bu aşamalara kadar İçişleri Bakanı'nın bir müdahalesi olamaz. Ancak şahsın seçildikten sonra belediye ile ilgili yetkilerini kötüye kullanması durumunda süreç başlayabilir'' açıklamasını yaptı.