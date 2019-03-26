Prof. Dr. Ersan Şen: 'Dedikodu var, istihbarat notu var' diye görevden alma olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında, "Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak" dedi.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında bu açıklamayı değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen 'İçişleri Bakan'ının görev ve yetkileri anayasa ve kanunla sınırlıdır. Kimse kanunlardan yetki almadan bu konuda yetkiliyim diyemez. Sadece dedikodu var, istihbarat notu var diye seçilmiş bir yerel yöneticinin görevden alınması mümkün değildir' dedi.
'HUKUK SİYASETE KURBAN EDİLMEMELİDİR'
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Prof. Dr. Ersan Şen, Mansur Yavaş'ın görevden alınıp alınamayacağı hakkında ise ''Kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı söz konusu ama henüz seçilip göreve başlayıp görevini kötüye kullanması ile ilgili bir suçlanması yok. Geçmişle ilgili dosyası varsa YSK bu şahsın aday olmasına izin verdiyse, yarın seçildiğinde de mazbatasını alabilecekse bu aşamalara kadar İçişleri Bakanı'nın bir müdahalesi olamaz. Ancak şahsın seçildikten sonra belediye ile ilgili yetkilerini kötüye kullanması durumunda süreç başlayabilir'' açıklamasını yaptı.
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