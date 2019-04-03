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21:00 03 Nisan 2019
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    Mehmet Hadimi Yakupoğlu

    CHP'nin YSK temsilcisi Yakupoğlu: Yasa da uygulanmıyor, denetim de kalktı

    © Fotoğraf : Ankara Barosu
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu İstanbul'un bir çok ilçesinde geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verilmesini yorumladı. Yakupoğlu "Dün gece itibarıyla hukuki denetleme mekanizması kaldırıldı. İlçe Seçim Kurulu'nun keyfi kararıyla oylar tekrar sayılıyor" dedi.

    AK Parti yerel seçimlerin ardından İstanbul'da sonuçlara itiraz etti. 15 ilçede geçersiz oyların, 3 ilçede ise oyların tamamının tekrar sayılmasına karar verildi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu, hem yaşanan süreci hem de verilen kararların hukuki boyutunu yorumladı.

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    İlçe Seçim Kurulu kararı çıktıktan sonra oyların çok hızlı bir şekilde sayılmaya başlandığını söyleyen Yakupoğlu, "İtiraz sonrasında İlçe Seçim Kurulu geçerli oyların sayılmasına karar verir ya da reddeder. 2 gün içinde İl Seçim Kurulu'na sonra da 3 gün içinde YSK'ya gitme hakkı vardır. Dün gece itibarıyla hukuki denetleme mekanizması kaldırıldı. İlçe Seçim Kurulu'nun keyfi kararıyla oylar tekrar sayılıyor. İl Seçim Kurulu ve YSK otomatik olarak denetim mekanizmasından kalkmış oldu" dedi.

    Arada az bir fark olması ya da geçersiz oyların fazla olması gibi keyfi sebeplerle oyların yeniden sayılamayacağını belirten CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu, mutlaka delil ve gerekçe gerektiğini belirtti.

    "2014'TE DELİL SUNMADINIZ DENİLDİ"

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    2014 yılında Mansur Yavaş için itiraz ettiklerinde ellerinde klasörler dolusu tutanak olduğunu, oyların birbirine çok yakın ve bugünden çok daha fazla geçersiz oy olduğunu anlatan Yakupoğlu, itirazlarının, "Sandık başında tutanağınız yok, delil sunamadınız" denilerek reddedildiğini söyledi.

    "EN BÜYÜK TEHLİKE BÜTÜN OYLARIN SAYILMASI"

    Bütün oyların tekrar sayılmasının da büyük bir tehlike olduğunu belirten Hadimi Yakupoğlu, "Oyların koyulduğu torbalar namustur. Oy pusulası torbanın içinden çıkarıldığında bunu tutan kişi pusulayı yırtsa, bir yerine mürekkep değdirse ve oy geçersiz dese ne olacak? Denetim nasıl yapılacak? Bu olacak şey değil" dedi.

    SEÇİMLER YENİLENEBİLİR Mİ?

    Seçimlerin yenilenmesinin gündeme gelip gelmeyeceğine dair de açıklamada bulunan CHP YSK Temsilcisi, "Seçimlerin yenilenmesi için seçim sonuçlarını etkileyen bir hatanın, aksaklığın ortaya konulması lazım. Şu anki yenilenmesi elbette istenebilir çünkü her şey ortaya döküldü. Seçim kurulları bu kadar basit sayım kararı verebiliyorsa bu seçimler bitmez. Seçimi beğenmeyen dilekçe verecek, "Oylar yeniden sayılsın." diyecek. Onu beğenmeyen tekrar verecek. Bu bir döngü haline gelebilir. Seçim bu kadar basit olmamalı. En güvenilir kamusal yapı olan seçim bu noktaya getirilmemeliydi" dedi.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul, Türkiye
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