CHP'nin YSK temsilcisi Yakupoğlu: Yasa da uygulanmıyor, denetim de kalktı

AK Parti yerel seçimlerin ardından İstanbul'da sonuçlara itiraz etti. 15 ilçede geçersiz oyların, 3 ilçede ise oyların tamamının tekrar sayılmasına karar verildi.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu, hem yaşanan süreci hem de verilen kararların hukuki boyutunu yorumladı.
Arada az bir fark olması ya da geçersiz oyların fazla olması gibi keyfi sebeplerle oyların yeniden sayılamayacağını belirten CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu, mutlaka delil ve gerekçe gerektiğini belirtti.
"2014'TE DELİL SUNMADINIZ DENİLDİ"
"EN BÜYÜK TEHLİKE BÜTÜN OYLARIN SAYILMASI"
Bütün oyların tekrar sayılmasının da büyük bir tehlike olduğunu belirten Hadimi Yakupoğlu, "Oyların koyulduğu torbalar namustur. Oy pusulası torbanın içinden çıkarıldığında bunu tutan kişi pusulayı yırtsa, bir yerine mürekkep değdirse ve oy geçersiz dese ne olacak? Denetim nasıl yapılacak? Bu olacak şey değil" dedi.
SEÇİMLER YENİLENEBİLİR Mİ?
Seçimlerin yenilenmesinin gündeme gelip gelmeyeceğine dair de açıklamada bulunan CHP YSK Temsilcisi, "Seçimlerin yenilenmesi için seçim sonuçlarını etkileyen bir hatanın, aksaklığın ortaya konulması lazım. Şu anki yenilenmesi elbette istenebilir çünkü her şey ortaya döküldü. Seçim kurulları bu kadar basit sayım kararı verebiliyorsa bu seçimler bitmez. Seçimi beğenmeyen dilekçe verecek, "Oylar yeniden sayılsın." diyecek. Onu beğenmeyen tekrar verecek. Bu bir döngü haline gelebilir. Seçim bu kadar basit olmamalı. En güvenilir kamusal yapı olan seçim bu noktaya getirilmemeliydi" dedi.
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