AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den sanatçılara: 28 Şubat'a, PKK'ya aynı tepkiyi gösterebiliyorlar mı?

© AFP 2019 / Bülent Kılıç İmamoğlu AFP'ye konuştu: Demokrasi kavgası veriyoruz, sonuca ulaştırdığımızda devrim olacak

Çok sayıda sanatçı İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinin ardından ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla paylaşım yapmıştı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise ünlü isimlere cevap olarak twitter'da “Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta “emir komuta zinciri” gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!” mesajını paylaştı.RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Recep Özel paylaştığı mesajla ilgili, "Şu anda buna tepki gösterenler Türkiye'de herhangi bir hukuksuzluk, hak ihlali olduğu zaman aynı tepkiyi göstermediler. 28 Şubat yaşanırken ya da PKK'ya karşı aynı tepkiyi gösteriyor mu o cenah? Burada aynı cenahta birleştiler, keşke o zaman da bu tepkilerini gösterselerdi. Kararı eleştirebilirsiniz, beğenmeyebiliriniz. Ama küfür, hakaret, alay etmek gibi şeylere kimsenin hakkı yok. Sanatçılar da eleştirebilir ama makul şekilde, hukuk kuralları içinde yapılmalıdır" açıklamasını yaptı.Recep Özel, Türkiye'nin dikkatle takip ettiği Adem Sözüer, İzzet Özgenç gibi hukukçuların YSK kararını eleştirmesi ile ilgili olaraksa, "Adem Sözüer ceza kanunu hukukçusudur, seçim hukuçusu değil. Herkes televizyonlarda bir şeyler beyan ediyor. Seçim hukukunun "s"sinden haberleri yok, seçim hukukunu yorumlamaya çalışıyorlar. Ben değerli hocalarımızla polemiğe girecek değilim" diye konuştu.YSK'nın gerekçeli kararının birkaç gün içinde yayınlanacağını söyleyen AK Parti YSK Temsilcisi, İstanbul'da seçimlerin tekrarlanma kararını da yorumladı. Özel, "Kısıtılı, ölü, cezaevinde toplam 2.532 kişi oy kullanmıştı. 13 bin 700 farkın tamamını karşılamadığı için üzerine gidilmedi. Kayıp oy pusulaları vardı. 22 sandıkta sayım döküm cetvelleri boştu. 101'inin de altında imza yoktu. 123 sandık çarpılınca ortalama 45 bin seçmene tekabül ediyor. Gerekçelerden ağırlıklı olanı bu." dedi.Seçimde organize bir usulsüzlük, yolsuzluk yapıldığını belirten Özel, "6500 sandık kurulu başkanı memur değil. Bu yolsuzluktur. Kaymakamlıklardan kamu görevlisi listesi gidiyor. Bunun sadece yüzde 29'u görevlendiriliyor. Bunların büyük bir bölümü de işsizlerden oluşuyor. 225 sandık başkanı işsiz, bu sayı sonuca müessir olduğu için bankacılar, özel şirket çalışanı, özel dershane çalışanlarına girmeye gerek duyulmadı" açıklamasını yaptı.Recep Özel, gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olmasına rağmen bu bilgilere nasıl ulaştığı ile ilgili olaraksa, "Kısa kararda gördük. Ayrıca müzakereler esnasında işsiz olan 225 sandık kurulu başkanı var dendi. Ben de oradan biliyorum" dedi.