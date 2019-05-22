İlhan Cihaner: Tekrar seçim yapmak Rus ruletine benziyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Parti Meclisi üyesi hukukçu İlhan Cihaner, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararını ve karar sonrası siyasetçilerin yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Cihaner "YSK'nın şimdi koyacağı kurallar, bundan sonraki seçimlere hatta daha önceki seçimlerin meşruiyet tartışmalarına referans olacak" dedi.



Kararın siyaseten de önemli olduğunu belirten İlhan Cihaner, "31 Mart seçimlerini muhalefet kazanmıştı. Kazanılmış seçimin, YSK araç olarak kullanılıp, bir çeşit gasp edilmesi 23 Haziran'da yapılacak seçimin argümanlarının da ana başlığını oluşturacak. YSK, verdiği kararla 23 Haziran'ın sonuçlarına müdahale kabiliyetini de göstermiş olacak." açıklamasını yaptı.Tekrar seçim yapmayı Rus ruletine benzeten Cihaner, "AKP kaybettiğinde, iktidar tartışması çıkacaktır. YSK'nın tutumu tartışılacaktır. Muhalefet kaybederse bu kez 31 Mart'ta YSK'nın müdahalesi üzerinden dönecek bir tartışma olacaktır. 31 Mart meşru olarak alınmış bir seçimdi" açıklamasını yaptı.İktidar tarafından yapılan açıklamaları da değerlendiren İlhan Cihaner, "Cumhurbaşkanı başta olmak üzere 'Esas olan hukuktur, kanun değildir.' sözünü çok duymaya başladık. Sanırım YSK'nın gerekçesi 'Kanun hükmünü aşan bir hukuk yarattık, bu hukuk da iktidar tarafından yaratıldı' olacak. Seçim sonrasında 'Bu kadar az oy farklıyla seçim mi alınırmış?', 'Huzur için bu seçim yenilenmeli.' açıklamaları yapıldı. Ondan sonra yaşanan her şey karara gerekçe bulmak için yaşanmıştır. Geldiğimiz noktada da en olmayacak yerden iptal kararı verilmiştir. dedi.CHP PM Üyesi Cihaner AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in karar açıklanmadan yaptığı açıklamalarla ilgili olaraksa, "Sayın Özel'e YSK kayyumu diyebiliriz. Başkan açıklamadan kararı açıklıyor, gerekçeyi ortaya koyuyor. Önceden haber veriyor." diye konuştu.Süreçte ülkeye çok zaman kaybettirildiğini söyleyen Cihaner, "Geldiğimiz noktada büyük bir kaos yaşayacağız gibi görünüyor. Dikkat edilirse tartışmaların hiçbir yerinde siyaset yok, yerel seçim yok, adayların kabiliyetleri yok. Sadece hukuk dışı bir müdahale var ve bunun üzerinden bir algı ve propoganda savaşı yürüyor" ifadelerini kullandı.