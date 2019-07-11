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21:35 11 Temmuz 2019
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    Cemil Kılıç

    Cemil Kılıç: Sus diyorlar, nasıl susabilirim?

    © Fotoğraf : Twitter
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç hakkında açılan davayı anlattı. Kılıç," Beni şikayet eden Milli Eğitim Bakanlığı" dedi.

    İlahiyatçı yazar ve TELE1 programcısı Cemil Kılıç, savcılığın "Başörtüsü İslami bir emir değildir” dediği için kendisine açtığı soruşturmayı Twitter hesabından ‘Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?!’ şeklindeki paylaşımı ile duyurmuştu.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, hakkında açılan soruşturmanın davaya dönüştüğünü söyledi, suçlanma sebebini ve verdiği ifadeyi anlattı.

    Dava konusu olan tweetlerini hatırlatarak sözlerine başlayan Cemil Kılıç, başörtüsü ile ilgili attığı tweetlerden ilkinin "Başını kapatmaktan vazgeçen kadınlara yönelik saldırgan ve suçlayıcı tutum kesinlikle İslami değildir. Başörtüsü İslami bir gelenektir, ilahi bir emir değil. Bu gerçeği söylemezsem vicdanım kanar. Sus diyorlar, nasıl susabilirim?" diğerinin ise "Evvelce başörtülüler mazlum ve mağdur denilirdi. Şimdi ise başörtüsüzler mazlum ve mağdur. Hiç kimsenin mazlum ve mağdur olmadığı bir Türkiye'yi neden inşa edemiyoruz?" şeklinde olduğunu belirtti.
    Cemil Kılıç
    © Fotoğraf : Twitter
    İlahiyatçı Cemil Kılıç'a soruşturma


    Davaya konu olan bir diğer mesajını da paylaşan Kılıç, "Kadıköy Anadolu Lisesi'nde cemaatçi yapılanmalara karşı öğrencilerin bir tepkisi vardı. Ben de Eğitim-İş Sendikası'nın bir üyesi olarak öğrencilerin tepkisini doğru bulduğumu, dinci baskıya karşı direnişin isabetli bir eylem olduğunu söylemiştim ve 'Eğitimde hiçbir dinci anlayışa yer verilmemeli. Eğitim laik, çağdaş olmalı. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirelim.' şeklinde bir yazı yazmıştım" dedi.

    İddianamede hakkında yapılan suçlamanın, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama olduğunu söyleyen Cemil Kılıç, kendisini şikayet edenin ise Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu ifade etti.

    İlahiyatçı Cemil Kılıç
    Twitter
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    Bu mesajların kendisinin ilmi görüşleri olduğunu söyleyen Kılıç, "Sendikacı kimliğimle eğitimle alakalı gelişmeye karşı verdiğim bir tepki, bir düşünce açıklamasıdır. Bu mesajlarımdan nasıl bir yorumla suç olgusu buluyorlar, hayret ediyorum. Başörtüsünün İslami bir gelenek olduğunu, ilahi emir olmadığını söylemek nasıl suç, ben bilemiyorum. Bunu ilk söyleyen de ben değilim, yüzlerce ilahiyatçı aynı şeyleri söylüyor." diye konuştu.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce kendisi hakkında Akit gazetesinin hedef göstermesiyle bir soruşturma başlattığını ve açığa alındığını belirten Cemil Kılıç, "Beni görev yapma imkanımın olmadığı bir yere göndermişlerdi. Sonra tekrar İstanbul'a yakın bir yere geldim. O dosya olduğu gibi savcılığa ihbar olarak aktarılmış. Savcılık çağırdı ve ifademi aldı. Bunlar fikir hürriyeti kapsamındadır diye ifade verdim ve hiç beklemediğim halde bunun davaya dönüştüğünü gördüm. Hakikaten şaşkınlık içerisindeyim." açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    FETÖ, TELE 1, Soruşturma, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Cemil Kılıç
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