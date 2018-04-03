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    Fethullah Gülen

    'Gülen'in iadesi artık Rusya'yı da ilgilendiren bir süreçtir'

    © REUTERS/ Charles Mostoller
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    Hüseyin Hayatsever
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    Karlov suikastıyla ilgili Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkartılmasıyla ilgili Mehmet Metiner, Gülen’in iadesi için Rusya’nın da ABD nezdinde girişimde bulunabileceğini ifade ederek "Olay artık sadece Türkiye’yi ilgilendiren hukuksal ve siyasi bir süreçten ibaret değildir, aynı zamanda Rusya’yı da ilgilendiren bir süreçtir" diye konuştu.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
    © AP Photo/ Burhan Özbilici
    ABD Adalet Bakanlığı: Karlov suikastiyle ilgili Türk hükümetinin sağlayabileceği materyalleri inceleyeceğiz
    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, dün Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yakalama kararı çıkardı.

    Yakalama kararında Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişiye ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve ‘tasarlayarak insan öldürmek' suçlamaları yöneltildi.

    ABD: TÜRKİYE'NİN TEMİN EDECEĞİ MATERYALLERİ İNCELEYECEĞİZ

    Halen ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasında yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin talimatını vermenin de aralarında bulunduğu birçok suçlama ile Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği Gülen hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin çıkardığı yakalama kararıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir" ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov
    © Fotoğraf: Russian Embassy in Turkey
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    'İADE, BİRDEN FAZLA SEBEPLE TALEP EDİLEBİLİR'

    Mahkemenin Karlov suikastıyla ilgili Gülen hakkında yakalama kararı çıkartmasını Sputnik'e değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet İyimaya, "Savcılık kararları ve mahkeme kararları yargı kararlarıdır. Önlerindeki kamusal sorunu doğru çözüme ulaştırmak için hukukun gerekli kıldığı usuller ve mekanizmalar işletilir, savcının yaptığı budur" dedi.

    Türkiye'nin ABD'den Fethullah Gülen iadesini talep ettiğini ve daha önce ABD'ye iade talebiyle ilgili birçok dosya gönderdiğini anımsatan İyimaya, "İade sebebi birden fazla olabilir. Yargılama sonunda her şey açığa çıkar. Birden fazla suç varsa bu suçlardan sadece birisi iadeye konu olabilir diye bir anlayış olamaz. İsnat olunan suçlarda yargılama yürütmek için savcı böyle bir gerekliliği öngörüyor. Pozitif hukukumuz bakımından bir sorun yok" dedi.

    ‘RUSYA KENDİ TAKDİRİNİ YAPACAKTIR'

    Gülen'in, darbe girişimi suçlamasının yanı sıra Karlov suikastıyla ilgili de iade talebiyle birlikte olayın uluslararası boyutunun ön plana çıktığına işaret eden İyimaya, "Bu, Rusya'nın bileceği bir iştir. Böyle vahim bir sonuca kim ulaşmış olursa olsun Türkiye'nin dışında bir ülkeyi ilgilendiriyorsa o da kendi takdirini yapacaktır" diye konuştu.

    ‘UMARIZ ABD, MAHKEMENİN BU KARARINI DİKKATE ALIR'

    Konuyla ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de "Bu cinayetin FETÖ'yle alakalı olduğu besbelli, mahkemenin bu kararıyla da tescillenmiş oldu. Umarım hukuk konusunda duyarlı olduğunu söyleyen ABD, mahkemenin bu kararını dikkate alır, kendi ülkesinde bir terörist başını misafir etmekten de vazgeçer. Mahkemenin kararı son derece isabetlidir" dedi.

    Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer
    © Fotoğraf: DHA
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    Metiner, Karlov suikastıyla ilgili Gülen'in iadesi konusunda ABD'nin olası tutumuyla ilgili de "Delillere dayanarak verilen bu karar karşısında ABD'nin ne yapacağını tahmin edebiliyoruz ama ne yapmaması gerektiğini sadece salık verebiliriz. ABD, hukuka ve demokrasiye saygılı olduğunu iddia ediyorsa, mahkemenin bu kararına uygun bir davranış içine girmesi gerekiyor. Bir Rus büyükelçi bizim topraklarımızda FETÖ'nün gözü dönmüş militanları tarafından katledildi. ABD bu konuda hukukun göstermiş olduğu duyarlılığı kendi siyasetine taşımazsa kendisine yönelik olası terör eylemlerinin önünü açmış olur, bundan sonra hiçbir ülkede dokunulmazlığı olan hiçbir büyükelçinin bu şekilde bir suikast girişimine maruz kalmasının önü de kapatılmamış olur. O yüzden bütün ülkelerin bu konularda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. ABD umarız ve dileriz mahkememizin delillere dayalı vermiş olduğu bu kararın gereğine uygun davranır" diye konuştu.

    ‘RUSYA DA GÜLEN'İN İADESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMALI'

    Gülen'in iadesi konusunda Rusya'nın da devreye girebileceğini ifade eden Metiner, şunları söyledi:

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov
    © Fotoğraf: Russian Embassy in Turkey
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    "Rusya, kendi büyükelçisini öldüren militanın arkasındaki örgütün izini takip etmeli, o örgüt liderinin verdiği talimat söz konusu ise eğer, birinci derecede suçlu bir kişinin iadesi için gerekli taleplerde bulunmalı. ABD'nin demokrasiyi koruma iddiası, terörle mücadele iddiası şayet Fethullah Gülen denilen o teröristbaşı iade edilmezse tamamen inandırıcılığını yitirir. Çünkü Fethullah Gülen denilen deccal sadece bir terör örgütü lideri değildir, aynı zamanda demokrasiye kast etmiş bir darbenin de lideridir. Dolayısıyla demokrasiye karşı girişilen bir darbenin lideri ve bir terörist örgütün liderini ülkesinde ayrıcalıklı bir şekilde ağırlayan ABD'nin hem demokrasiyi koruma kollama iddiası, hem Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'le, teröristlerle mücadele iddiası boşa düşer. Bu açıdan ABD'nin, mahkememizin bu kararı karşısında sergileyeceği tavır, bir turnusol işlevi görecektir. Rusya da bu konuda bence eli siyaseten çok daha güçlenmiş bir şekilde Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi konusundaki talebini yükseltmelidir. Olay artık sadece Türkiye'yi ilgilendiren hukuksal ve siyasi bir süreçten ibaret değildir, aynı zamanda Rusya'yı da ilgilendiren bir süreçtir. Umarız Rusya da bu konuda gerekli siyasi, diplomatik ve hukuki hassasiyeti gösterir."

    Büyükelçi Karlov, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışında öldürülmüştü. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü polis olmak üzere 7 kişi tutuklanmıştı. ‘Cinayete iştirak' suçlamasıyla tutuklananlar arasında daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan kişiler de bulunuyor.

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    Etiketler:
    Ahmet İyimaya, Mehmet Metiner, Andrey Karlov, Fethullah Gülen, ABD, Rusya
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