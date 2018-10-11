Kayıt
23:56 11 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Meral Akşener

    'Akşener, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacak'

    © AA / Gökhan Balcı
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 27

    MHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim karşılıklı sert açıklamalar ile devam ederken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığı bildirildi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Raşit Aydoğan
    Bahçeli, Akşener'in evinin önüne gidenleri savundu: Davete icabet edildi
    MHP ile İYİ Parti arasında uzun süredir devam eden tartışmalar TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması ile tırmandı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin ilk grup toplantısında MHP'ye "Saray yancısından milliyetçi olmaz" diyerek yüklendi. MHP Genel Başkan Bahçeli de, Akşener'in 2 Ekim'deki açıklamalarına 4 Ekim'de sosyal medya paylaşımları ile yanıt verdi.

    Bahçeli, Twitter'dan "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle" dedi. Akşener de yine Twitter'dan "Demirden korksak trene binmezdik" diyerek İYİ Parti'nin Ankara'daki adresini paylaştı. Aynı günün akşamı bir grup MHP'li Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde protesto gösterisinde bulundu. Akşener bu grubun görüntülerini de Twitter hesabından Bahçeli'ye yönelik "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" mesajı ile paylaştı.

    Meral Akşener
    © AA / Metin Aktas
    Akşener'den Bahçeli'ye: Türk siyasetine kara bir leke çaldı
    MHP, Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması nedeniyle, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı. MHP görevden alma gerekçesini de, ‘il başkanlığı ve genel merkezin bilgisi dışında hareket etme' olarak duyurdu. Gösteri yapanlardan gözaltına alınanlar olurken Akşener, bu kişilerle hakkında şikayetçi olmadığını da söyledi.
    Bahçeli ve Akşener 9 Ekim Salı günü Meclis'te partilerinin grup toplantılarındaki konuşmalarında da birbirlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Akşener'in, Bahçeli'nin, "Evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır…" şeklindeki sözlerine de tepki gösterdiği kaydedildi.

    Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hem Twitter'daki paylaşımları hem de grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle MHP Lideri Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Akşener'in "Bundan sonra konuşmayacağım, mahkemeye vereceğim" dediği ifade edilirken, suç duyurusunun pazartesi günü yapılacağı belirtildi.

    Etiketler:
    MHP, İYİ Parti, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu
    Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu
    Karikatür
    Novak: Trump'ın tweet'leri piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet