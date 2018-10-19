Eski AK Partili Bakan Günay: Osman Kavala arkasında ABD ve Almanya olmadığı için hapiste yatıyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, "Osman Kavala yasadışı bir tavrın kenarından geçmez, arkasında ABD, Almanya olmadığı hapiste yatıyor" dedi.

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AK Parti'nin bir dönem ağır toplarından olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Cemal Kaşıkçı vakası ve ABD'li rahip Brunson'ın tahliyesi konusunda iktidarı eleştirdi. Günay, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu konusunda da yorum yaptı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Günay, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giriş yaptıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve akıbeti belli olmayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında şunları söyledi:

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"Böyle bir olayın Türkiye topraklarında olmasını ülkemize karşı saygısızlık olarak kabul ediyorum. Rencide edici buldum. Bu bir diplomatik skandal."

'UZUN ZAMAN ÖLDÜRÜLMEMİŞTİR, KAÇIRILMIŞTIR DİYE DÜŞÜNDÜM'

"Suudi Arabistan yetkililerinin tutumunu şiddetle kınıyorum" diyerek sözlerine devam eden Günay, "Uzun zaman heralde öldürme olmamıştır kaçırma vardır bu kadarı olmaz dedim. Ama arama zamanı konsolosun kaçıp gtmesi ve başka gelişmeler bizi cinayet iddiasına taşıdı" ifadelerini kullandı.

'KONSOLOSUN AYRILIŞI CİDDİ BİR İHMAL'

Suudi Konsolos Muhammed Uteybi'nin konutunun aranmasında bir gün önce ülkesine dönüşüne izin verilmesine değinen Günay, "Konsolosun gitmesine uluslararası mevzuatın izin verdiğini sanmıyorum. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde ağır suçlarda gözaltı gerekirse tutuklama kararının verilebileceğini söylüyor. Gözaltı gibi önlemlerin alınmamış olması ve bu kişinin Türkiye'den ayrılması ciddi bir ihmaldir" dedi.

'PAZARLIK KONUSU YAPMADAN CİDDİYETLE TAKİP EDİLMELİ'

Günay, Cemal Kaşıkçı vakasında Türkiye'nin konuyu pazarlık konusu yapmadan ciddiyetle takip etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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ABD'li rahip Andrew Brunson'un 12 Ekim'deki duruşmada tahliye edilip ülkesine dönmesine ilişkin sürece dair de yorum yapan Günay, "Bu olayda da yargımız ve yönetimimiz ciddi bir şekilde yara aldı. Bu ciddi bir hukuk anlayışıyla ciddi bir devlet yönetimiyle bağdaşmıyor. Hukukun siyasallaşmasının kimseye yararı yoktur. Ben baştan beri bunu söylüyorum. Bırakalım hukukun gereği neyse o yapılsın. Yaşadıklarımızdan ders çıkarmadan yola devam ediyoruz. Yanlışlardan büyük bedeller ödemişken aynı yanlışın sürdürülmesini hayretle izliyorum" diye konuştu.

'OSMAN KAVALA ARKASINDA ABD, ALMANYA OLMADIĞI İÇİN HAPİSTE YATIYOR'

Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın durumuna da değinen Günay, "Osman Kavalanın tutuklanmasının üzerinden 1 yıl geçti. Hakkında iddianame yok, ciddi bir suçlama yok. Ama tutuklu olarak yatıyor. Ben Kavala'yı 30 yıldır tanıyorum. Yardımsever bir insan. Yasadışı bir tavrın kenarından geçmez. Arkasında ABD, Almanya olmadığı için yatıyor" dedi.