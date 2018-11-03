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    Akkuyu yetkilisi: Türkiye’de uzman yetiştirecek ortak Rus-Türk nükleer üniversiteleri açılmalı

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Maksim Durnev
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    Akkuyu Nükleer’in Genel Müdür Müşaviri Aleksey Frolov, gelecekte Türkiye’nin nükleer uzman ihtiyacını karşılayacak üniversitelerin kurulması gerektiğini belirtti.

    Türk-Rus Toplumsal Forumu
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Akkuyu Nükleer’in Genel Müdür Müşaviri: 25 Türk öğrenci Rusya’da nükleer enerji alanında yüksek lisans yapacak
    Antalya'da 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu çalışmaları sona erdi. Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin kilit öneme sahip konularından nükleer enerji, forumda özel bir yer aldı.

    Frolov, forumun ardından Sputnik'e verdiği demeçte, "Bugün artık Türkiye'nin kendi nükleer sanayisinin geliştirilmesini konuşuyoruz. Bu sektör Türkiye için yeni olduğundan ülkenin yeterli uzmanı olmadığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Diğer yandan Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin 6.5 yıl süren eğitimin ardından artık ilk Türk mezunlarını verdiğini ve hepsinin artık Türkiye'ye dönerek Akkuyu'da işe başladığını hatırlatan müşavir, "Bu çocuklar genel olarak Ankara'daki merkez ofiste çalışıyor, ama aralarında Mersin'deki tesiste de çalışanlar da var" dedi.

    'TÜRK VATANDAŞLARININ GÖRÜŞÜ ŞİRKET İÇİN ÖNEMLİ'

    Novovoronezh Nuclear Power Plant
    © Sputnik/ Vladimir
    Akkuyu’da çalışacak 79 Türk öğrenci, Novovorenej Nükleer Santrali’nde uygulamalı eğitimden geçecek
    Türk vatandaşlarının görüşünün şirket için büyük önem arz ettiğini kaydeden Frolov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık kapı gününde çalışanlarımız, yerel sakinlerin Rusya'da eğitim alıp Türkiye'ye geri dönen mezunlara nasıl tepki verdiğine özel ilgi gösterdi. Yerel insanların tepkisi çok ilginçti. Zira bizim genç meslektaşlarımız Rusya'da okuduğu 6.5 yılda, nükleer disiplinlere hâkim olmanın dışında, nükleer enerji onların damarlarına sindi. Onlar, yerel sakinlerin sorularına gözlerinde pırıltıyla yanıt veriyordu. Onların o anki yüzlerini gördüm ve bunu çok beğendim".

    'NÜKLEER UZMAN YETİŞTİRECEK KURUMLAR İÇİN GÖRÜŞMEYE BAŞLAMALIYIZ'

    Halihazırda Rus üniversitelerinde 205 Türk öğrencinin daha eğitimine devam ettiğini hatırlatan müşavir, Akkuyu Nükleer'in yeni mezunları da projede istihdam edeceğini vurgulayarak, "Büyük bir uzman kadrosu potansiyelinin yaratılması sorunu var. Türk mevkidaşlarımızla anlaşmaya uygun olarak çalışma grubunu kuruyoruz. Bu grup, genel olarak eğitim konularına bakacak. Grubun bize ait bölümünde yer alacak isimlerin listesini Türk arkadaşlarımıza sunduk. Onların da listesini önümüzdeki günlerde almayı umuyoruz. Çalışma grubu, ortak eğitim programının oluşturulması üzerinde çalışacak. Sadece 4 ünitelik santralin inşaatı değil, nükleer santralin tüm döngüsü söz konusu olduğunu anlıyoruz, bu da en az 60 yıl demek. Bu yüzden biz, Türkiye topraklarında nükleer uzmanlar yetiştirecek Rus-Türk üniversite ve liselerin kurulması yönünde birbirine bağlı çözümler zincirinin oluşturulmasını ciddi biçimde görüşmeye başlamalıyız" dedi.

    Etiketler:
    Akkuyu NGS, Aleksey Frolov, Antalya, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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