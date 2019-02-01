‘ABD'nin müttefikleri, Türkiye-Suriye sınırında hiçbir gücü durduracak yetenekte değil’

'ABD'NİN LİBYA'DAKİ MÜTTEFİKLERİ TEK BAŞINA KADDAFİ'Yİ BİLE DEVİREMEMİŞTİ'
Moskova merkezli Sosyal ve Politik Araştırmalar Merkezi Direktörü, emekli yarbay Vladimir Yevseyev Sputnik'e açıklamasında, Wall Street Journal'in, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgeye ilişkin iddiasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"ABD, taahhütlerini müttefiklerine yüklemeye çalışıyor. Ama İngiltere, Fransa ve Avustralya tek başına, ABD olmadan, 500 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında hiçbir gücü durduracak yetenekte değil. ABD'nin Libya'daki müttefikleri tek başına Muammer Kaddafi'yi bile devirememişti. Eğer ABD gerçekten aniden Suriye'den giderse koalisyon da orada kalmaz. Bu bölgede güvenliğin sağlanması için hava desteğine ihtiyaç var. Hava desteği ise şu anda Türkiye topraklarından sağlanmıyor. Muhtemelen sadece Ürdün topraklarından sağlanıyor, bu da havada yakıt ikmali ihtiyacını doğuruyor. ABD savaş uçaklarının sınır boyunca 24 saat havada varlığını sağlamak son derece zor olacak".
'BU İDDİA, TÜRKİYE'Yİ DURDURMA AMACIYLA ORTAYA ATILDI'
"Bu ABD'nin bir hilesi. Amaç, Türkiye ve Suriyeli Kürtleri etki alanında tutmak. Eğer Kürtler, Şam ile geniş kapsamlı diyaloga başlarsa ABD ordusu Rakka ve Haseke'de kalamaz. Böylelikle ABD, Türkiye'ye şu mesajı veriyor: Eğer ABD giderse, yerine başka ülkelerin askerleri gelecek. Ama bu noktada şunu anlamak gerekiyor ki, söz konusu sadece askeri varlık değil. ABD, Irak üzerinden Suriyeli Kürtlere silah sağlıyor ve bundan vazgeçme niyetinde değil. Bu tür açıklamalar, Suudi Arabistan ile BAE askerlerinin bu bölgeye girmeye hazır olduğu yönündeki eski açıklamalara benziyor".
'ABD, SURİYE'Yİ TERK ETMEYE ÇALIŞMIYOR'
ABD askerleri yerini müttefik askerlerin alabileceğini ama bunun hiç kimsenin işine yaramayacağını kaydeden Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
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