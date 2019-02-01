‘ABD'nin müttefikleri, Türkiye-Suriye sınırında hiçbir gücü durduracak yetenekte değil’

© AFP 2018 / Delil souleiman ABD'nin Suriye'de tampon bölge planı sızdı: Yeni bir güç oluşturulacak

Wall Street Journal'ın haberine göre Washington, Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında olası bir çatışmayı engellemek için Batılı ülkelerden oluşan bir koalisyon oluşturmayı planlıyor. Söz konusu tampon bölgeyi de bu koalisyonun korumasını istiyor.

'ABD'NİN LİBYA'DAKİ MÜTTEFİKLERİ TEK BAŞINA KADDAFİ'Yİ BİLE DEVİREMEMİŞTİ'

Moskova merkezli Sosyal ve Politik Araştırmalar Merkezi Direktörü, emekli yarbay Vladimir Yevseyev Sputnik'e açıklamasında, Wall Street Journal'in, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgeye ilişkin iddiasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"ABD, taahhütlerini müttefiklerine yüklemeye çalışıyor. Ama İngiltere, Fransa ve Avustralya tek başına, ABD olmadan, 500 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında hiçbir gücü durduracak yetenekte değil. ABD'nin Libya'daki müttefikleri tek başına Muammer Kaddafi'yi bile devirememişti. Eğer ABD gerçekten aniden Suriye'den giderse koalisyon da orada kalmaz. Bu bölgede güvenliğin sağlanması için hava desteğine ihtiyaç var. Hava desteği ise şu anda Türkiye topraklarından sağlanmıyor. Muhtemelen sadece Ürdün topraklarından sağlanıyor, bu da havada yakıt ikmali ihtiyacını doğuruyor. ABD savaş uçaklarının sınır boyunca 24 saat havada varlığını sağlamak son derece zor olacak".

'BU İDDİA, TÜRKİYE'Yİ DURDURMA AMACIYLA ORTAYA ATILDI'

Bu iddianın, Türkiye'ye yönelik baskı unsuru olduğunu ve Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemeye karşı durdurma amacını taşıdığını kaydeden Yevseyev, şu yorumda bulundu:

"Bu ABD'nin bir hilesi. Amaç, Türkiye ve Suriyeli Kürtleri etki alanında tutmak. Eğer Kürtler, Şam ile geniş kapsamlı diyaloga başlarsa ABD ordusu Rakka ve Haseke'de kalamaz. Böylelikle ABD, Türkiye'ye şu mesajı veriyor: Eğer ABD giderse, yerine başka ülkelerin askerleri gelecek. Ama bu noktada şunu anlamak gerekiyor ki, söz konusu sadece askeri varlık değil. ABD, Irak üzerinden Suriyeli Kürtlere silah sağlıyor ve bundan vazgeçme niyetinde değil. Bu tür açıklamalar, Suudi Arabistan ile BAE askerlerinin bu bölgeye girmeye hazır olduğu yönündeki eski açıklamalara benziyor".

'ABD, SURİYE'Yİ TERK ETMEYE ÇALIŞMIYOR'

ABD askerleri yerini müttefik askerlerin alabileceğini ama bunun hiç kimsenin işine yaramayacağını kaydeden Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, Suriye'yi terk etmeye çalışmıyor. Şimdilik sadece birkaç askeri aracını ve birkaç topçu sistemini çıkarttılar. Muhtemelen ABD şöyle bir oyun oynuyor: Amerikan askerlerinin bir kısmı gidecek yerine Fransa, İngiltere ve Avustralya askerleri gelecek. Eğer ABD'nin Suriye'de 2 bin askeri varsa ve bu kontenjanı dörtte üç oranda azaltacaksa 500 asker kalacak. Yani gidecek 1500 askerin yerini üç ülke, 500'er asker göndererek dolduracak. Bu son derece az. Bu ülkelerin askerlerinin tampon olabileceğine ve Fırat'ın doğusundaki durumu önemli ölçüde değiştirebileceğine şüpheyle bakıyorum. Eğer Türkiye, Menbiç'te ABD'ye karşı koymayı göze aldıysa, başka ülkelere de karşı koymaktan onu hiçbir şey vazgeçiremez. ABD her zaman olduğu gibi müttefiklerini riske atıyor: Fransa, İngiltere ve Avustralya askerleri her halükarda iki ateş arasında, Türkler ve Kürtler arasında kalacak. Onlar ne bu bölgeyi elinde tutabilecek ne de Amerikalıların yerini doldurabilecek".