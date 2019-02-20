© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Irak: ABD askerleri Suriye'den en geç 1 Nisan'da Irak üzerinden çekilecek

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söylemişti.

'AB ÜLKELERİNİN GÖNDERECEĞİ ASKERLER TÜRKİYE-SURİYE SINIRINI GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK GÜÇTE DEĞİL'

Sputnik'e konuşan Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi'nin askeri uzmanı Boris Rojin, "Avrupa Birliği ülkelerinin göndereceği 1500 asker, Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini sağlayacak güçte değil. Sınırın özellikleri, Suriye ordusu ve Türkiye yanlısı silahlı güçlerle temas hattı göz önüne alındığında, bu güç yetersiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "iki sandalyede birden oturmaya" çalıştığını söyleyen uzman, "ABD bir yandan Kürt oluşumları, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad ile görüşmelerden olumlu sonucun alınmasından uzak tutmaya çalışıyor, diğer yandan da bununla Kürt güçlere karşı askeri operasyon olasılığını artırmış oluyorlar" dedi.

'KÜRT OLUŞUMLAR ESAD İLE DİYALOG KURMAZSA ERDOĞAN'IN ASKERİ OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK'

"ABD'nin eylemleri, Kürt projesinin kötülükle sonuçlanmasına yol açacak" diye kaydeden Rojin, "Kürt oluşumlar, Esad ile diyalog ihtiyacıyla karşı karşıya, yoksa Erdoğan'ın askeri operasyonla karşı karşıya kalacaklar" yorumunda bulundu.

ABD'nin, tampon bölgeye Avrupa askerlerini yerleştirme planını hayata geçirmesi durumunda bu askerlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan altyapısından ve Irak topraklarından gelecek destekten yararlanacağını belirten Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerikalılar bir veya iki lojistik üssünü kapatsa da Suriye'de çok sayıda mühendislik ve inşaat ekipmanı, belli sayıda zırhlı muharebe aracı ve topları kalıyor. Bir kısmı YPG'de kalabilir. Irak'tan da bazı ekipman takviye edilebilir. Fransa'nın orada kendi askerleri var, topçu grubu var. Irak topraklarından Suriye'ye geçebilir ve buradaki özel hareket timlerini artırabilirler. İngilizlerin de IKBY'de belli altyapısı var, askeri uzmanları çalışıyor, belli bir lojistik ağı kurulmuş durumda. Suriye'nin kuzeydoğusundaki eylemler, var olan lojistik kanallara dayanabilir. Elbette, tüm bunlarında Irak'tan Suriye'ye aktarılması ve yeni görevlere uydurulması için zamana ihtiyaçları olacak".

Bağdat'ın, koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili planlarını hayata geçirmek için Irak topraklarını kullanmasına karşı çıkabileceğini söyleyen Rojin, "Irak, bunu engellemek için sınır geçişleri kapatabilir. Üstelik şu anda Irak'ta, yabancı askerlerin ülkeyi terketmesi yönünde tasarı hazırlanıyor. Bu meseleye şu anda Irak parlamentosu bakıyor. Bu tasarının oylanacağı tarih yaklaşırken ABD'nin baskıyı artıracağını göreceğiz" diye konuştu.