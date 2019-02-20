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    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    ‘ABD’nin eylemleri, Kürt projesinin kötülükle sonuçlanmasına yol açacak’

    © REUTERS /
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    Maksim Durnev
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    ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği tampon bölgeye Avrupalı askerleri konuşlandırma planlarını değerlendiren Rojin, Avrupa ülkelerin 1500 askerinin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlama yeteneğinde olmadığını belirtti.

    DSG eşlik eden ABD özel kuvvetler askerleri Fatisah Rakka Suriye 25 Mayıs 2016
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    Irak: ABD askerleri Suriye'den en geç 1 Nisan'da Irak üzerinden çekilecek
    Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

    Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söylemişti.

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    Sputnik'e konuşan Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi'nin askeri uzmanı Boris Rojin, "Avrupa Birliği ülkelerinin göndereceği 1500 asker, Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini sağlayacak güçte değil. Sınırın özellikleri, Suriye ordusu ve Türkiye yanlısı silahlı güçlerle temas hattı göz önüne alındığında, bu güç yetersiz" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Lavrov: ABD, Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçlıyor
    ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "iki sandalyede birden oturmaya" çalıştığını söyleyen uzman, "ABD bir yandan Kürt oluşumları, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad ile görüşmelerden olumlu sonucun alınmasından uzak tutmaya çalışıyor, diğer yandan da bununla Kürt güçlere karşı askeri operasyon olasılığını artırmış oluyorlar" dedi.

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    "ABD'nin eylemleri, Kürt projesinin kötülükle sonuçlanmasına yol açacak" diye kaydeden Rojin, "Kürt oluşumlar, Esad ile diyalog ihtiyacıyla karşı karşıya, yoksa Erdoğan'ın askeri operasyonla karşı karşıya kalacaklar" yorumunda bulundu.

    ABD'nin, tampon bölgeye Avrupa askerlerini yerleştirme planını hayata geçirmesi durumunda bu askerlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan altyapısından ve Irak topraklarından gelecek destekten yararlanacağını belirten Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerikalılar bir veya iki lojistik üssünü kapatsa da Suriye'de çok sayıda mühendislik ve inşaat ekipmanı, belli sayıda zırhlı muharebe aracı ve topları kalıyor. Bir kısmı YPG'de kalabilir. Irak'tan da bazı ekipman takviye edilebilir. Fransa'nın orada kendi askerleri var, topçu grubu var. Irak topraklarından Suriye'ye geçebilir ve buradaki özel hareket timlerini artırabilirler. İngilizlerin de IKBY'de belli altyapısı var, askeri uzmanları çalışıyor, belli bir lojistik ağı kurulmuş durumda. Suriye'nin kuzeydoğusundaki eylemler, var olan lojistik kanallara dayanabilir. Elbette, tüm bunlarında Irak'tan Suriye'ye aktarılması ve yeni görevlere uydurulması için zamana ihtiyaçları olacak".

    İsrail'in Demir Kubbe Savunma Sistemi
    © AFP 2018 / Jack Guez
    İsrail basını: ABD, Demir Kubbe'yi Suriye'ye konuşlandıracak
    Bağdat'ın, koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili planlarını hayata geçirmek için Irak topraklarını kullanmasına karşı çıkabileceğini söyleyen Rojin, "Irak, bunu engellemek için sınır geçişleri kapatabilir. Üstelik şu anda Irak'ta, yabancı askerlerin ülkeyi terketmesi yönünde tasarı hazırlanıyor. Bu meseleye şu anda Irak parlamentosu bakıyor. Bu tasarının oylanacağı tarih yaklaşırken ABD'nin baskıyı artıracağını göreceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    IŞİD, YPG, Boris Rojin, ABD Başkanı Donald Trump, Beşar Esad, Suriye, Rusya, ABD
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