Pelin Özer: Ekonominin kalkındırılmasında ve sürdürülebilir olmasında kadınların liderliği çok önemli

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan girişimci iş insanı Pelin Özer, “Bizdeki azim, sabır ve cesaret erkeklere göre çok daha fazla. Ekonominin kalkındırılmasında ve sürdürülebilir olmasında kadınların liderliği çok önemli” dedi.

‘Kendi hikayesini yazan' girişimci iş insanı Pelin Özer, kadınların iş hayatındaki yerini Gündem Dışı'nda anlattı. "Kendi işimi kurma hayalim, üniversiteden itibaren başladı" diyen Özer, iş kariyerine bir Amerikan şirketinde başlamış. Özer, "İş başvurusunda bulunurken, bu firmanın dünyanın en büyük beş Amerikan firmasından biri olduğunu biliyordum. Trakya'daki çiftçilerden üretim için ayçiçeğini alıyorduk. Ürettiğimiz yağla, Türkiye'nin her yerinde bulunabilen markalara hammadde satıyorduk. Çiftçilerle ilgilenmek çok hoşuma gitti ve işimi de sevdim. O firma Türkiye'ye ayak uyduramayınca ülkeden çıkma kararı aldı, ben de işimden çıktım ve bir ‘patron şirketi'ne geçtim" ifadelerini kullandı.

‘KADIN GİRİŞİMCİLER KENDİLERİNE GÜVENEREK İLERLEMELİ'

Özer, şöyle devam etti: "Erkek hegemonyasındayım. Toplumumuzda kadın eksi 1 ile başladığı için, bizler çok hazırız. O yüzden kadın girişimcilere kendilerine güvenerek ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bizdeki azim, sabır ve cesaret erkeklere göre çok daha fazla. Ayrıca biz çok üretkeniz, doğurganız. Bu, bizim itici gücümüz. Ekonominin kalkındırılmasında ve sürdürülebilir olmasında kadınların liderliği çok önemli. Kadının nezaketinde, metanetinde, sabrında o güç gizli, biz her şeyin üstesinden gelebiliriz."

‘SEVDİĞİM İŞİ YAPTIĞIM İÇİN ERKEK HEGEMONYASINDA KARŞILAŞTIĞIM SORUNLARI ATLATABİLİYORUM'

© AA / İsa Terli Albayrak: Kadınlarımız bakanlıklardaki tüm pozisyonları takip etmeli, bizi zorlamalı

"Her türlü engelle karşılaşabilirsiniz ama yılmamanız lazım" diyen Özer, "Çok üzüldüğüm zamanlar oldu, eve geliyordum ağladığım zamanlar oluyordu. Acaba hata mı yaptım diyordum. Ama kararlıysanız hiçbir şey size engelmiş gibi gelmiyor. ‘Bu, hayat' diyorsunuz. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Herkes sevdiği işi yapmalı. Ben sevdiğim işi yaptığım için erkek hegemonyasında karşılaştığım sorunları atlatabiliyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.