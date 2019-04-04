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    Mike Pompeo

    AK Parti’den Pompeo’ya yanıt: Yapılan açıklamalar müttefiklik ilişkileri çerçevesinde olmalı

    © AFP 2019 / Win McNamee
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    Gözde Ocak
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    TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü AK Partili Cemal Bekle, “NATO görevlerinde ağır bir yükü üstlenirken Türkiye’den tek taraflı olarak ‘müttefikliğe uygun davranış’ beklenmesi bizce temayüllere aykırı bir davranıştır. ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaların aramızdaki müttefiklik ilişkileri çerçevesi dahilinde olmasını diliyoruz” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu: ABD'nin S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suriye'de herhangi bir askeri eylemin "yıkıcı sonuçları" olabileceği konusunda Türkiye'ye uyarıda bulunduğuna yönelik açıklamaları tepki çekti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Pompeo, bölgedeki tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağına dair uyarıda bulunurken, kuzeydoğu Suriye ile ilgili devam eden müzakerelere destek verdiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE, NATO İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK'

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ‘ABD’nin, Türkiye’nin bağımsızlığına ihtiyacı yok’
    Pompeo'nun, "S400'lerin alınmasından endişeli" oldukları ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirttiği de kaydedildi.
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarını Sputnik'e değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Türkiye'nin ABD ve NATO için önemli bir müttefik olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

    "NATO görevlerinde ağır bir yükü üstlenirken Türkiye'den tek taraflı olarak ‘müttefikliğe uygun davranış' beklenmesi bizce temayüllere aykırı bir davranıştır. ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaların aramızdaki müttefiklik ilişkileri çerçevesi dahilinde olmasını diliyoruz.

    US Secretary of State Mike Pompeo
    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
    Pompeo'dan Türkiye'ye: Suriye'de yapacakları askeri hamlenin yıkıcı sonuçları olur
    Türkiye-ABD ilişkilerinin NATO ittifakı için çok önemli olduğu bu günlerde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla Washington'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı görüşmeleri, açıklamaları önem arz etmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde TBMM Milli Savunma Komisyonu olarak konuyu yakinen takip etmekteyiz".

    ASKERİ YETKİLİLER: HAREKATIN YAPILMASI İÇİN BÜTÜN HAZIRLIK VE PLANLAMALAR TAMAM

    Öte yandan Türk askeri yetkililer de olası bir askeri harekat için "bütün hazırlık ve planlamaların tamamlandığını" bildirdi.

    Fırat'ın doğusuna planlanan olası bir askeri harekete ilişkin soruları yanıtlayan askeri yetkililer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, gereken yer ve zamanda harekatın yapılması için bütün hazırlık ve planlamalar tamamlandı" dediler.

    Askeri yetkililer, Şanlıurfa'da ‘İleri Harekat Merkezi'nin açılmasını da bunun bir parçası olarak değerlendirdiler.

    Etiketler:
    F-35, S-400, NATO, Cemal Bekle, ABD Başkanı Donald Trump, Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, Türkiye, ABD
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