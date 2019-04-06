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23:45 07 Nisan 2019
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    İsrail seçimlerinde kritik denge

    © REUTERS / Jim Hollander
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    Ahu Özyurt
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’nun Batı Şeria’yı da ilhak etme iddiaları gölgesinde salı günü yapılacak seçimler bölgenin en kritik oylamasına sahne olacak. Fotoğrafın Tamamı programında RS FM’e konuk olan gazeteci Rafael Sadi, Netenyahu’nun özellikle küçük partilere gerekli taviz ve inisiyatifleri vermek konusunda usta olduğuna dikkat çekti.

    Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Amir Cohen
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    "İsrail'de en fazla oyu alan, ya da en fazla koltuğu kazanan değil, koalisyonu kurabileceğini Cumhurbaşkanı'na ibra edebilen parti görevi alabilir. Koalisyonun kuruluşu ve yapısının hükümet kurulmadan önce tespit edilmesi gerekli. Netenyahu ilk kez çok ciddi bir rakiple karşı karşıya" diyen Sadi şöyle devam etti:

    ARAP PARTİSİ DIŞARIDA KALACAK MI?

    "Karşıda üç eski Genelkurmay Başkanı ve bir televizyon sunucusunun kurduğu bir ittifak var. Bu Mavi-Beyaz ittifakının başında Benny Gantz var. Gantz'ın son anketlerde 30 civarında sandalye kazanması bekleniyor. Netenyahu son anketlerde 26 sandalye alıyor gözüküyor. Sağ kanat partileri toplanda yine de 64 Mv. alabiliyor. Küçük partilerin büyükleri sömürdüğü bir durum vardı. Ama öbür tarafta da bu işi çok iyi bilen bir adam var, Netenyahu gibi."

    Rafael Sadi, özellikle muhalif kanatta yer alan 56 Milletvekilinin 11'inin Arap kökenli olduğunu belirtti. "Hükümet koalisyonuna, yani olursa Mavi-Beyaz ittifakına girmeyeceklerini beyan edenler de bu Arap partisi. Onlar bu ittifakı da Netenyahu'dan farklı görmüyorlar. Bu hesapla sol cephede 45 milletvekili kalıyor" dedi.

    Batı Şeria'da İsrail-Filistin gerginliği
    © AFP 2019 / Abbas Momani
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    Ancak Sadi'ye göre, ılımlı sağ ve küçük merkez sağ partilerinin kanat değiştirme ihtimali var. Özellikle Liberman'ın partisinin Netenyahu karşıtı koalisyona girebilme olasılığının kulislerde konuşuluyor. Sadi ayrıca, Arap Partilerinin de Likud'a güvenoyu vermeyerek bu cepheyi desteklemesinin mümkün olacağını belirtti.

    "DERTLER AYNI TÜRKİYE GİBİ"

    Netenyahu'nun önündeki dertlerin de tıpkı Türkiye'deki gibi, emeklilerin durumu, artan gelir adaletsizliği, engellilerin aldığı sosyal hizmetlerin zorlanması olduğunu söyleyen Rafael Sadi, "Henüz tanzim satış mağazaları kurulmadı ama soğan ve patates burada da ucuz değil" dedi.

    Etiketler:
    Seçimler, Ahu Özyurt, İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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