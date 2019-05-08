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23:09 08 Mayıs 2019
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    Seçim - sandık

    Ali Bayramoğlu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez sandıkta kaybettiği halde gitmeme direncini gösteren bir iktidar var

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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Ali Bayramoğlu, YSK'nın İstanbul'da seçimleri iptal etme kararını değerlendirdi. Bayramoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sandıkta kaybettiği halde gitmeme direnci gösteren bir iktidar var" dedi.

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.
     
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Ali Bayramoğlu, hem bu kararı hem de 23 Haziran'da yapılacak seçimlerin olası sonuçlarını değerlendirdi. Bayramoğlu, "YSK'nın aldığı karar, hukuki karar olmaktan çok politik bir karar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sandıkta kaybettiği halde gitmeme direnci gösteren bir iktidar var. Bu demokrasi açısından oldukça karanlık bir durum. 23 Haziran'ın sonucu ne olursa olsun bu unutulmayacaktır. Tek dokunulmamış mekanizma seçimdi ona da dokunuldu" diye konuştu.
    "AK PARTİ KAYBEDERSE İMAMOĞLU'NUN GÜCÜ KATLANARAK ARTAR"
    © DHA /
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    23 Haziran'da ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendiren Ali Bayramoğlu, "AK Parti'nin kazanması demek bugüne kadar yaptıklarına devam ediyor olması demektir. Demokrasinin özüyle ilgili bir sıkıntıyı da beraberinde getirir. Bu sonuç demokrasiyi inkar etmiş bir iktidarın halk tarafından destek alması anlamına gelir. Ekonomi alanında bedeli olacaktır, otoriter dilin derinleşmesine de yol açabilir. Türkiye için hoş olmayan bir dört yıl başlayacak demektir" açıklamasını yaptı.

    AK Parti'nin kaybetmesi durumunda ise oy kaybının devam edeceğini söyleyen Bayramoğlu, "AK Parti 31 Mart seçimlerinde sadece İstanbul'u değil Türkiye'yi de kaybetti. Oy oranı yüzde 38'lere düştü. Seçmen AK Parti'yi beklendiği kadar desteklemedi. Bu istikametle giderse kayıp devam eder. İstanbul'un başına gelecek olan Ekrem İmamoğlu'nun gücü ise katlanarak artar" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
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    Ali Bayramoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetinin seçime etki edip etmeyeceği ile ilgili olaraksa, "Özellikle muhafazakar kesimde etki edebilir. 2015 Kasım'ında seçmen AK Parti'nin kaybetmesine müsaade etmedi. Ama bu sefer açık bir şekilde vicdan meselesi var" diye konuştu.

    "ERDOĞAN RİSK ALABİLEN BİRİ"

    Erken seçim iddialarını da değerlendiren Bayramoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan risk alabilen biri. CHP'nin seçimi kazanması durumunda da risk alabilir. Ama bunu değerlendirmek için erken" dedi

    Bayramoğlu son olarak "Ortada bir ihlal, bir tecavüz var. Biz bu tecavüzün seçimini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, İstanbul, YSK, Ali Bayramoğlu
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