'Patriot, S-400’ün alternatifi olamaz'

ABD son olarak, F-35 eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesi yönünde bir karar aldı.

Öte yandan Amerikalılar Türklere, Rus sistemlerine alternatif olarak Patriotları gösteriyor. Peki bu Patriotlar, Amerikalıların tavırları göz önünde bulundurulursa Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş şunları söyledi:

Türkiye, Amerika’nın Patriotlar teklifini hiçbir zaman yeterli görmemişti. Türkiye zaten o yüzden S-400’ler üzerine ısrar ediyor. Çünkü Patriotlar verilmesi halinde bize herhangi bir şekilde en ufak bir teknolojik aktarım söz konusu olmayacak. Biz onu biliyoruz. Bu yüzden Patriotlarla ilgili sorunlar ortaya çıkmıştı. “Hiç olmazsa bazı bilgiler, bazı parçaların üretimi Türkiye’de olacak şekilde Patriotları alalım, bunu böyle bağlayalım” dediğimizde Amerikalılar buna hiç rıza göstermedi. Onu için şu anda S-400’ler konusunda ısrarlıyız. Daha önce biliyorsunuz Türkiye’nin Çin üretimi bir hava savunma sistemine yaklaşma söz konusu olmuştu. Ancak Amerikalılar devreye girerek Çinlilerle olan anlaşmamızı bozdular. Şimdi de S-400’leri almamızı engellemek için uğraşıyor. Türkiye’nin kendi hava savunma sistemini kurmasıyla ilgili attığı adımların önündeki engellere bakılınca Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetlerin daha da geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.