‘Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişi, Hmeymim Üssü’ne yönelik saldırıların sayısını azaltabilir’

Suriye hükümet güçlerinin İdlib’deki Han Şeyhun kasabasına yönelik operasyonunun terör gruplarının saldırılarından dolayı zorunlu bir adım olduğunu belirten Rus uzman Fitin, ordunun ilerleyişinin Rusya’nın Hmeymim’deki üssüne yönelik saldırıların sayısını azaltabileceğini belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Rus basınına verdiği demeçte Suriye ordusunun İdlib’deki Han Şeyhun kasabasına yönelik operasyonunun terör gruplarının saldırılarından dolayı zorunlu bir adım olduğunu söyledi.

Fitin, “Suriye ordusunun Han Şeyhun’a yönelik taarruzu, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki teröristlerin sürekli provokasyonlarından kaynaklanan zorunlu bir önlem. Teröristlerin saldırıları hiç durmadı, ayrıca insansız hava araçları (İHA) Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Hmeymim’deki üssüne defalarca saldırdı. Suriye ordusunu taarruza geçiren de bu oldu” diye konuştu.

Şam’ın operasyonunun birkaç yıldır militanların kontrolünde bulunan stratejik Halep-Hama-Şam otoyolunun açılmasını sağladığını söyleyen Fitin, “Önümüzdeki gelişmeler Suriye ordusunun Han Şeynun’u tamamen kontrolüne alıp alamayacağını gösterecek. Bu, teröristlerin yerleştiği bu bölgenin ileride tamamen yok edilmesi açısından önemli bir gelişme olur” ifadelerini kullandı.

‘ŞAM’IN OPERASYONU ANKARA’DA CİDDİ ENDİŞELERE NEDEN OLUYOR’

Rus uzman, Şam’ın askeri operasyonunun, İdlib’de Türkiye’nin aktif bir şekilde desteklediği silahlı grupların faaliyet gösterdiği için Ankara’da ciddi endişelere yol açtığına dikkat çekti.

“Suriye ordusunun ilerleyişi Türkiye’de ciddi endişelere yol açtı. İdlib’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Heyet Tahrir el Şam’ın (El Nusra) dışında Türk tarafının aktif desek verdiği gruplar da bulunuyor. Ankara, elinde Suriye’deki barış sürecine farklı bir etki aracı olmasını sağlayacağı için bu grupları korumak istiyor. Türkiye aynı zamanda ek bir sığınmacı dalgası olasılığından da ciddi rahatsızlık duyuyor” diyen Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumda Türk ordusu Han Şeyhun istikametine konvoy gönderdi. Ankara bu konvoyun gözlem noktalarından birine gittiğini açıkladı. Ancak Şam bu eylemi, militanlara yardım amacıyla yapılan askeri bir istila olarak değerlendirdi. Bu nedenli Suriye uçakları birkaç bombalı saldırı düzenleyerek Türk araçlarından oluşan konvoyu durdurdu. Bununla birlikte olayda ölü ya da yaralı Türk askerlerin olmadığı bildirildi.”

Şam’ın düzenlediği askeri operasyonda Esad ordusunun elit birliklerinin yer aldığını kaydeden Fitin, “Son verilere göre Suriye birlikleri Han Şeyhun’a girdi. Ön cephede, en iyi Suriyeli generallerden birinin yönetimindeki birlikler çarpıştı” ifadelerini kullandı.