'Türkiye, artık dayatılan değil ihtiyacı olan silahları almak istiyor'

FSVTS Başkanı’na göre, Rusya ve Türkiye, 4++ nesil savaş uçağı geliştirme konusunu da istişare ediyor ancak ortak uçak üretimini konuşmak için henüz erken.
Bununla birlikte Şugayev, 5. nesil Milli Muharip Uçağı TF-X’in üretilmesi konusunda Rusya’nın Türkiye’ye yardım edebileceğini belirtti.
Savaş uçakları konusunda Rusya ile işbirliği yapmak, Türkiye’ye neler kazandırır, ne gibi avantajlar sağlar?
Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan askeri ve güvenlik uzmanı, Güneydoğu Gazisi Koray Gürbüz, şunları söyledi:
Eğer Türkiye Su-35, MiG-35 ve Su-57 savaş uçaklarını alırsa çok köklü bir adım atmış olacak. Rus uçaklarının alımıyla Türkiye’deki bütün Amerikan sistemi sarsılmış olacaktır. Çünkü Türk askeri havacılığının altyapısı, hem lojistik hem teknik malzemeleri hem eğitim hem de personel bakımından Amerikan yapımı uçaklarına uygun olarak ve Amerikan sistemine göre tasarlanmıştır.
Öte yandan Amerika, herhangi bir ülkeye bir silah sistemi sadece kendi çıkarları doğrultusunda verir. ABD silah sistemleri nispeten ucuz verir, ama daha sonra yedek parça ve mühimmatları pahalıya satar. Ayrıca kaynak kodları sorunu da var ki, Amerikan yapımı silah sistemleri için Amerikan yapımı mühimmat ve tamamlayıcı madde zorunluluğu getirir. Bunların maliyeti de Amerika’nın kafasına göre artabilir. Dolayısıyla tek yanlı bir bağımlılık ilişkisi kurulur.
Türkiye’nin Rus Su-35, MiG-35 ve Su-57 uçaklarını alması, hem eğitim, hem lojistik hem de teknik bilgi olarak birtakım değişiklikleri gerektiren bir adım. Ama Rusya ile gelişen bu işbirliği iyi yönetilirse ve eğer yedek parçaların ve mühimmatların ortak üretimi konusunda anlaşılırsa, ileriki zamanlarda Türkiye bundan büyük fayda görebileceğini düşünüyorum.
Diğer yandan 5. nesil Su-57 uçağının alternatifi olan F-35 uçağı, Rus uçağı gibi karadaki veya havadaki her türlü hedefi vurmak için tasarlanmıştır. Ama F-35’in tam versiyonu hiçbir şekilde Amerika dışında hiçbir ülkeye verilmeyecektir. Maliyeti de aşırı yüksektir. Bundaki sonraki süreçte de yedek parçaları daha da artacaktır. Dolayısıyla Türkiye, kendi üretimi ya da yedek parçaların ortak üretimle karşılanan uçakları aldığı zaman maliyet açısından da karlı olacaktır.
Ve son olarak da şunu belirtmek gerekir. Türkiye, bir NATO ülkesi. Ama buna rağmen ABD, Türkiye’ye düşman olan PKK-YPG güçlerine silah vermekte. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildir. Bu yüzden Türkiye’nin, hem Amerika’ya bir mesaj vermek için hem de gelecekteki maliyet artışını düşünerek Su-35, MiG-35 ve Su-57 uçaklarını alması gerekir diye düşünüyorum."
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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