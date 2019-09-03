ENKS: YPG'nin geri çekildiği bölgelerde Türkiye ile ABD ortak askeri üs kuracak

Sputnik'e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, ABD'li yetkililerin kendilerine sınırdan çekilen YPG'nin yerine Türkiye ile ortak askeri üs kuracaklarını açıkladığını söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin sınır hattında geri çekildiği bölgelerde Türk askeri ve ABD askerleri ortak askeri üsler kuracak. Buradaki askeri üslerin kurulmasıyla YPG'nin bölgeye yaklaşmasının önüne geçilmiş olacak. Türkiye bölgede ilk etapta 6 askeri üs kuracak.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro şunları söyledi: "Kısa bir süre önce ABD'de ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Güvenli bölgeyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sayıda bilgi aldık.

Güvenli bölge 3 aşamalı olacak. ABD ile Türkiye arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşmaya varılan hususları DSG de kabul etti. Güvenli bölge Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olacak. Yalnızca Kamışlı kenti güvenli bölge kapsamında olmayacak. Bunun nedeni ise Kamışlı'da Suriye hükümet güçlerinin olması.

Güvenli bölgenin 5 kilometre ile 14 kilometresinde DSG ve YPG güçleri bulunmayacak. 20 kilometresinde ise ağır silahlar olmayacak. Ancak söz konusu bölgede DSG’nin tüm üsleri kaldırılarak ABD - Türkiye üssü burada kurulacak. Ortak devriyeler gerçekleştirilecek. ABD ile Amerikan helikopterleri ortak uçuşlar gerçekleştirilecek.

Güvenli bölge konusunda şimdiye kadar ABD ile Türkiye arasında bölgenin yönetimi kimlerden oluşacağı konusunda anlaşmasızlık var. Türkiye, yönetimlerin PKK'ya yakın kişiler tarafından olduğunu bildiği için mevcut yönetime karşı çıkıyor. ABD ise şimdiki yönetimin devam kalmasını istiyor."

Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.