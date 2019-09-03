ENKS: YPG'nin geri çekildiği bölgelerde Türkiye ile ABD ortak askeri üs kuracak

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin sınır hattında geri çekildiği bölgelerde Türk askeri ve ABD askerleri ortak askeri üsler kuracak. Buradaki askeri üslerin kurulmasıyla YPG'nin bölgeye yaklaşmasının önüne geçilmiş olacak. Türkiye bölgede ilk etapta 6 askeri üs kuracak.
Güvenli bölge 3 aşamalı olacak. ABD ile Türkiye arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşmaya varılan hususları DSG de kabul etti. Güvenli bölge Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olacak. Yalnızca Kamışlı kenti güvenli bölge kapsamında olmayacak. Bunun nedeni ise Kamışlı'da Suriye hükümet güçlerinin olması.
Güvenli bölge konusunda şimdiye kadar ABD ile Türkiye arasında bölgenin yönetimi kimlerden oluşacağı konusunda anlaşmasızlık var. Türkiye, yönetimlerin PKK'ya yakın kişiler tarafından olduğunu bildiği için mevcut yönetime karşı çıkıyor. ABD ise şimdiki yönetimin devam kalmasını istiyor."
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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