‘Türkiye ile Rusya, Su-35’i ortaklaşa bir şekilde 5. nesil savaş uçağı düzeyine çıkarabilir’

‘Rusya Subayları’ Prezidyumu Başkanı Tümgeneral Sergey Lipovoy, Sputnik’e açıklamasında, Su-35’in temel üstünlüklerin, üstün manevra yeteneği, radar kontrol sistemleri ve silah yükü (12 adet havadan havaya füze) olduğunu belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Savaş uçağımız eş zamanlı olarak birkaç hedefi birden tespit etme, takip etme ve saldırma yeteneğine sahip. Ayrıca aktif parazit istasyonuna sahip olması, Su-35’i neredeyse görünmez yapıyor. Su-35, 2016’da Suriye’ye aktarılan S-400 füze sistemleriyle birlikte Ortadoğu’nun her bir noktasında uçaklarımızı koruma fırsatını sağladı. Belki de bu Türkiye’ye sinyal olmuştur, çünkü NATO ülkesi olmasına rağmen hava savunma sistemi alımı konusunda ABD ile karşı karşıya geldi. Şimdi Rus hava savunma sistemine sahipken Su-35 savaş uçağı alımını düşünmesi de mantıklı”.



'F-35, SURİYE VE AKDENİZ'DE SU-57 İLE DOĞRUDAN ÇATIŞMADAN KAÇINDI'

Rusya Devlet Başkanlığı Genel Havacılık Geliştirme Komisyonu üyesi Yuriy Sıtnik de Amerikalıların, Su-57 ve F-35 uçaklarını savaş alanında karşılaştırmaktan uzak durmaya çalıştığını belirterek, Sputnik’e açıklamasında şu yorumda bulundu:

“F-35, Suriye ve Akdeniz’de Su-57 ile doğrudan çatışmadan kaçındı. Rus pilotlar, F-35’leri 250 km mesafeden tespit edip 180-110 km mesafede hedefi işleme alınca hedef olduklarını anladılar, dönüp gittiler, çünkü yarışmaktan korktular. Bu çok inandırıcı eylemler. Su-57 birçok parametre açısından F-35’ten daha üstün. Ama aslında Su-35 de halihazırda Türkiye’nin sahip olduğu F-16’lardan çok daha üstün”.

4++ nesil Su-35’in sahip olduğu planör, motor ve avioniğinin (hidrolik sistem, şasi, mekanizasyon), 5. nesil F-35’in sahip olduğundan çok daha güvenilir olduğunu dile getiren Sıtnik, “Farklı nesillere ait uçakları karşılaştırıyoruz ve nesli daha düşük olan, bazı parametrelerde bir üst nesilden uçakla eşit, bazı parametrelere göre de daha üstün” dedi.

Olası Su-35 alımının gerçekten ara seçenek olduğunu, çünkü Türkiye’ye son nesil uçak üretme fırsatını sağlayacağını kaydeden uzman, “Su-35’in nişanı, hassas silahı, mermileri, F-35 ile aynı seviyede veya biraz gerisinde olan tek şey, bu da teknik mesele. Türkiye bu bileşenleri kendisi üretebilir ve böylelikle Rusya ile birlikte Su-35’i 5. nesil düzeyine çıkarabilir, çünkü halihazırda Rusya, Su-57 satmıyor” ifadelerini kullandı.

Sıtnik, böyle bir işbirliğinin yapılması durumunda, Rusya’nın Türkiye’ye “proje, şema, temel yedek parça, titan, kompozit malzemeleri” sunabileceğini da sözlerine ekledi.