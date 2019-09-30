İlk kez açıklandı: Cemal Kaşıkçı davası Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınıyor

Kışlakçı, şu bilgileri verdi.
"İlk kez siz duyurmuş oluyorsunuz: Çarşamba günü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Bu konuda BM raporu var, aileden gizli başvurular var. Türkiye elindeki tüm dosyaları verdi. Bu artık üstü örtülemeyecek bir duruma geldi. Önümüzdeki hafta tüm dünya medyası bunu yazacak. Selman da dinlenecek. Krala, 'Oğlun büyük hatalar yapıyor' diyen yaver de dün öldürüldü. Bu da bununla bağlantılı. Kral büyük oğlunu hazırlayacaktı."
Kuruluş belgesi 'Roma Statüsü' olan; savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme olan UCM, 1 Temmuz 2002 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde kuruldu.
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