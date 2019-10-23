ABD’nin, Rusya’nın DSG’yi Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştırabileceğine şüpheyle baktığı açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Lipovoy, ABD’nin istediği her şeye şüpheyle bakma hakkına sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya’nın Türkiye’yle varılan anlaşma kapsamında Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştırabileceğine şüpheyle yaklaştıklarını söylemişti.

‘Rusya Subayları’ Prezidyumu Başkanı, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına sahip Tümgeneral Sergey Lipovoy, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın durumu kontrol altında tuttuğunu ve bölgede barış sağlama yönündeki eylemlerinin başarılı olduğunu kanıtladığını belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

“ABD Dışişleri Bakanlığı, istediği her şeye şüpheyle bakma hakkına sahip, ama gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor. Rusya’nın Suriye’deki çatışmanın çözümüne katılımı, IŞİD’in yok edilmesine ve ateşkesin sağlanmasına ve Suriye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasına yol açtı. Çatışmanın sıcak aşaması durduruldu”.

“Suriye’deki çatışmanın galipleri Moskova, Ankara ve Şam” diye vurgulayan Rus general, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya, Suriye devletini koruyarak ve Suriye halkına geleceğini belirleme imkanını sağlayarak Ortadoğu’da istikrarın garantisi haline geldi. Türkiye, Suriye sınırındaki güvenliğini sağladı. Kürtler de Şam’la görüşmeler başlatarak resmi hükümetin meşruiyetini tanıdı”.

Rusya’nın Suriye’deki eylemlerinin olumlu sonuçlara yol açarken ABD’nin müdahalesinin bir kez daha ölümlere ve kaosa sebep olduğunu kaydeden Lipovoy, “Amerikalılar Suriye’de hiçbir hedefine ulaşmadı. (ABD Başkanı Donald) Trump desteksiz bıraktığı Kürtler şimdi ciddi tavizler vermek zorunda kalacak. Sonuç olarak, ABD’nin bölgedeki ve özellikle Suriye’deki etkisi sıfıra düşürüldü, Amerikalılar bölgedeki etkisini kaybetti” ifadelerini kullandı.

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