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20:17 23 Ekim 2019
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    Suriye-Türkiye sınırı

    ‘Ankara ile Şam artık ortak bir dil bulmalı’

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Rusya’nın, Türkiye’yi Suriye’yle ilişkilerini canlandırmaya itmeye çalıştığını belirten Rus uzman Zinin, Ankara ve Şam’ın artık ortak bir dil bulması gerektiğini kaydetti.

    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    ‘Türkiye’nin hamleleri kendisiyle birlikte Suriye’nin birliği ve bütünlüğüne de hizmet ediyor’
    Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin uzmanı Doç. Yuriy Zinin, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya’nın, Türk yönetimini Şam’la ilişkileri canlandırmaya itmeye çalıştığı tamamen ortada. Şimdi aslında Rusya aracılığıyla bazı temaslar gerçekleştiriliyor. Yüzlerce kilometre ortak sınıra sahip komşunuz olacak ve onunla konuşmayacaksınız, böyle bir şey olamaz. Burada ortak dil bulunmalı, başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

    Rusya’nın, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin canlanmasını istediğini hiçbir zaman saklamadığını söyleyen uzman, “Türkiye’den de, Arap dünyasından ad bu ilişkilerin normalleşmesi çağrıları yapılıyor. Oysa çok yakın geçmişte ilişkiler normaldi, iki ülke arasında oldukça iyi ticaret, ekonomik ve politik ilişkiler vardı. Neden yeniden olmasın?” dedi.

    Ankara ve Şam arasındaki koordinasyonun, Türkiye’nin güvenli bölgeye sığınmacı yerleştirme planına olumlu katkı sağlayabileceğini dile getiren Zinin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Barış kuruluyor, bu yüzden Suriyeli sığınmacılar evlerine dönmeli. Türkiye, olmadık yerde bu vatandaşları ağırlamak zorunda kaldığı için büyük finansal ve diğer kayıplar yaşıyor. Bunlar, yabancı vatandaşlar. Ülkelerinde düzen kurulduğunda bu vatandaşların ülkelerine dönmesi tamamen doğal. Türkiye, bu sığınmacıları güvenli bölgeye yerleştireceğini söylediğinde bu, yatırım yapacağı, donanım nakledeceği, onarım için her şey yapacağı anlamına geliyor. Bunu, resmi izin alarak yapması gerekecek, ayrıca güvenlik garantilerine ihtiyacı olacak. Türkiye, bölgedeki Suriye kurumları ile birlikte hareket etmesi gerekecek”.

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    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, ABD, Rusya, Suriye, Türkiye
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