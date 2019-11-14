Meclis’te CHP’den RTÜK Başkanı Şahin’e protesto

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’liler RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in protesto etti. CHP’liler “RTÜK TBMM İradesini Gasp Edemez, RTÜK Başkanı Kendi Başkanlığı’nı düşürsün” dövizleri açarak Şahin’in istifasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK bütçeleri ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bütçe sunum konuşmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumunun bütçesini sunmak istedi.

© Sputnik / Yurdagül Şimşek Ancak CHP’li milletvekilleri “RTÜK TBMM İradesini Gasp Edemez, RTÜK Başkanı Kendi Başkanlığı’nı düşürsün” yazılı dövizler ile Şahin’i protesto etti.

CHP’li milletvekilleri Şahin’in RTÜK Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini dile getirerek, CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

CHP’li vekiller, “TBMM’nin seçtiği birisini alamazsınız”, “Üç yerden maaş alıyor “, “Milletin iradesine saygısızlık yapan birisi burada konuşamaz”, “Atatürk’e hakaret edenleri danışman yaptın” diye bağırdı.

Eski RTÜK üyelerinden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu adam kurumunda kendisine 'Küçük reis' denmesini istiyormuş. Meclis iradesinin üzerinde bir karar almaya çalışan bu adamın burada işi yok. Kendisi gitmedikçe bugün burada çalışma olmaz" dedi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı AK Partili Lütfü Elvan toplantıya ara verdi.

Tartışmalar verilen arada da devam etti. Bu sırada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin salondan ayrıldı. Diğer milletvekillerinin de Şahin'e yönelik tepkisini sürdürmesi üzerine AK Partili komisyon üyeleri de tartışmaya dahil oldu. CHP ile AK Partililer arasında söz düellosu bir süre devam etti. Daha sonra komisyon toplantısına devam edildi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.