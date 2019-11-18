Rus uzmanın Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidiyle ilgili yorumu: Sığınmacılar AB’ye geri gönderilebilir

Almanya’da Yeşiller’in Türkiye ile sığınmacı anlaşmasına son verilmesi çağrısını değerlendiren Rus uzman Dolgov, Alman politikacıların bu tür çağrılarının Türkiye’ye yönelik hiçbir olumsuz etkide bulunmayacağını belirtti.

Almanya’da muhalefetteki Yeşiller, haftasonunda Bielefeld kentinde düzenlenen parti kongresinde, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etmişti. Kongrede ayrıca Türkiye’ye yaptırım çağrısı yapılmıştı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, şu yorumda bulundu:

"Öncelikle bu açıklamaların, resmi olmadığını, üstelik Alman hükümetinin açıklamaları hiç olmadığını söylemek gerekiyor. Bu açıklamalar, sadece belli bir partinin görüşü ve olası program maddeleri. Elbette belli olumsuz sonuçları olmayacak. Ama Türkiye karşıtı açıklamalar olduğu ortada ve muhtemelen Türkiye tarafından tepki olacak. Sığınmacı sorununa gelince AB ve Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşması elbette olumlu etkiye sahip."

AB’nin Ankara’ya yönelik negatif eylemlerde bulunması durumunda, Türkiye’de bulunan sığınmacıların bir kısmının tekrar Avrupa ülkelerine yönlendirilebileceğini söyleyen Dolgov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarına göre, Avrupa ülkelerinin pasaportlarına sahip IŞİD üyeleri AB’ye iade edilecek. Ayrıca Türkiye’nin IŞİD üyeleri için otel olmadığı açıklaması yapıldı. Avrupalı politikacılar Türkiye’nin çıkarlarına uymayan eylemlerde bulunursa Türkiye her an bu sığınmacı anlaşmasını bu yönde kullanabilir” yorumunda bulundu.

AB ülkelerinin de sığınmacı sorunuyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Dolgov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bu sürece katılımı elbette olumlu etkiye sahip. Ama AB ülkelerinin kendileri de bu soruna daha fazla zaman ayırmalı, büyük kontrol gerçekleştirmeli, sığınmacıların AB topraklarına yasadışı yollarla geçmesine engel olacak tedbirler için daha fazla para ayırmalı."

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