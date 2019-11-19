'Türkiye’nin ulusal çıkarları, ABD askeri sanayisinin menfaatlerinden daha önemli'

‘Rusya Subayları’ Prezidyumu Başkanı, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına sahip Tümgeneral, Sputnik’e açıklamasında, “’ye kendi sistemlerini satmadı diye bir şey yok, Ankara bazı sebeplerden dolayı Rus sistemlerini tercih etti” dedi.

Türkiye’nin Patriot’tan vazgeçmesinin birkaç sebebi olduğunu söyleyen Lipovoy, bu konuda şu yorumda bulundu:

“Öncelikle, para meselesi. Rusya’yla yapılan anlaşma çok daha avantajlı çıktı. İkincisi, Patriot sisteminin özelliği, sadece ABD’nin uydu kontrol sistemi ve karadaki veri terminali üzerinden kullanılıyor olması. Yani Patriot, ABD komuta merkezi tarafından kontrol ediliyor, bu da onu S-400’ten ayıran temel fark. S-400 tamamen otonom işletim özelliklerine sahip. ABD, Türkiye’yi füze savunma verileri sisteminin içine çekmek için Patriot almasında ısrar ediyordu. Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tüm hedeflere karşı çalışabiliyorken Patriot birçok kısıtlamaya sahip”.

'Rus silahların satışı sadece iş'

Türkiye’nin, NATO üyesi ve ABD’nin müttefiki olmasına rağmen ulusal çıkarlarından ödün vermeye hazır olmadığına dikkat çeken uzman, “Türkiye idaresi, Türkiye’nin ulusal çıkarlar ve yararının, ABD’nin savunma sanayisinin çıkarlarından çok daha önemli olduğunu anladı. Rusya, diğer ülkelere silah satışına başka hiçbir anlam yüklemiyor, bu sadece iş. Tam da bu yüzden Türkiye, Hindistan, Çin ve Mısır yavaş yavaş Rus silah pazarına yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.