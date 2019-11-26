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19:00 26 Kasım 2019
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    Suriye - ABD askerleri - ABD askeri araçları

    'ABD’nin YPG/PKK projesi, Suriye’yi ya böler ya da Irak’a çevirir'

    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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    ABD, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Suriye ile ilgili 10 maddelik Soçi mutabakatının uygulanmasını engellemek için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor. Amerika’nın son hamlelerinden biri, Suriye’nin kuzeyine dönerek silahlı Kürt güçlerine, Türkiye’ye karşı güven vermesi oldu.

    ABD’nin bu adımları Suriye’de ne gibi sonuçlar doğurabilir?

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

    © Sputnik / Алексей Филиппов
    Lavrov, DSG'nin iddiasını yorumladı: Türkiye'nin mutabakatı ihlal etmeyi planladığına dair bir bilgi yok
    Suriye’deki Kürtlerin artık bir şekilde manipüle edildiğini düşünüyorum. Ve bu manipüle edilmeleri de YPG/PKK üzerinden oluyor. Yani, YPG/PKK’nın hizmet ettiği güçler, YPG/PKK’nın varlığı ve menfaatleri doğrultusunda Suriye’deki Kürtleri manipüle ediyorlar. Onlar Kürtlere diyorlar ki, “Biz sizin siyasi anlamda haklarınıza kavuşmanızı istiyoruz, ama siyasi anlamda haklarınıza, YPG/PKK’ya destek vererek kavuşacaksınız.”

    Şimdi burada mesele, ısrarlı bir şekilde Kürtlerle YPG/PKK’nın aynı eksende gösterilmeye çalışılması. YPG/PKK, Kürtlerin temsilcisiymiş gibi tanıtılmaya çalışılıyor. Bir diğer taraftan ABD’nin, kendi hedeflerine hizmet ettiği için YPG/PKK’nın sözde “demokrasi kahramanı”, “özgürlük savaşçısı” gibi gösterildiği bir projesi devrede. Bu YPG/PKK projesi, ya Suriye’yi bölecek ya da Suriye’nin, Irak’takine benzer ve merkezi hükümetin son derece zayıf kaldığı bir başka siyasi projeye doğru evrilmesine neden olacak.

    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri
    © REUTERS /
    'ABD, Türkiye ile DSG arasında manevra yapmaya devam edecek'
    YPG/PKK, Amerika’nın kendisine sağlamış olduğu destekten kaynaklanan şımarıklıkla, “özerk yönetim, federal veya konfederal bir yapı istiyorum”, diyor. Ama federal veya konfederal yönetimde Şam’a bağlılıktan ziyade Şam’ın YPG/PKK’ya bağlandığı, eklemlendiği bir proje var. Çünkü hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem de ülkenin kaynakları anlamda YPG/PKK’nın inisiyatif sahibi olduğu bir proje söz konusu.

    Bu anlamda ABD’nin adımları sayesinde şu anki gidişatın iyi olmadığını düşünüyorum. Bir de bakıyorsunuz, Suriye Anayasa Komitesi çalışmaları da, YPG/PKK’nın projeye dahil edilmesi adına manipüle ediliyor. Yani çözüm süreci uzatılıyor, baltalanıyor. Bu anlamda çok zorlu bir dönem içerisindeyiz. Çoklu eksen, işi çok daha karmaşık bir hale getiriyor.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Suriye'nin kuzeyi, Abdullah Ağar, ABD, Suriye, YPG/PKK
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