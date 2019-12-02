Spiritüel Yaşam Koçu Elçi: Nörologlar, ‘Spiritüel yaşam koçluğu bizdeki eksikleri tamamlıyor’ diyorlar

Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı’na stüdyo konuğu olan Spiritüel Yaşam Koçu Işık Elçi, iktisat eğitimini rüyasında aksakallı bir dede görerek bıraktığını o günden sonra da ‘ruhsal tekâmül hayat amacını gerçekleştirmek üzere’ sürekli yazdığını söyledi.

‘Bir insan ‘oldum’ derse olduğu yerde kalır’

“Baltayı bilemeye, kendimi geliştirmeye çok inanırım. Bir insan ‘oldum’ derse olduğu yerde kalır. O yüzden hiçlik felsefesi ile hareket edip, bugün ne öğrenebilirim, hayata ne değer katabilirim, bunun peşindeyim ve 16 yıllık meslek hayatımda da pek çok esere aracı oldum. Hepsi de güzel dokunuşlara vesile oldu.

Kişinin kendisini gerçekleştirmesi çok önemli. Yani kendisini tanıması, kendi yeteneklerini kullanması ve hayata artı değer katması ve bunu yaparken empati kurarak saygı sevgi çerçevesinde bu adımları atması çok önemli.”

'İnsanlar kişisel gelişim adı altında sömürülüyor'

“İnsanların kişisel gelişim adı altında sömürüldüğünü görüyorum” diyen Elçi, “Hangi duayı edersen evim olur, arabam olur” diye soruyorlar. Bana da telefon açıyorlar ‘Giden sevgilimi hangi dua ile geri döndürürüm’ diye soruyorlar. Esma-ül-Hüsna ‘nın büyü gibi, sihir gibi kitaplarını yayınlayanlar var. O yüzden çok üzülüyorum. Allah ve ‘sen’ var arada başka hiç kimse yok. İyileşme nefis düzeyinde olur” dedi.

“Pek çok nöroloji hekimine spiritüel yaşam koçluğu eğitimi veriyorum. Türkiye’nin hemen hemen her yerinden doktor arkadaşlarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz. Nörologların söylediği bir şey var ‘spiritüel yaşam koçluğu bizdeki eksikleri tamamlıyor’.”

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