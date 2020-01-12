CHP, FETÖ’nün siyasi ayağı için TBMM’de araştırma komisyonu istedi

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesi, FETÖ’nün siyasi ayağının açığa çıkarılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasını içeriyor. Önergenin gerekçesinde, “Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 da karşı karşıya kaldığı darbe girişimi, Cumhuriyet tarihimizin en vahim olaylarından biridir. Yüzlerce masum sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı bu hain saldırının faili FETÖ’nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılması tarihsel bir görevdir” denildi.
“Darbe girişimi, FETÖ’nün, halkımıza, yönelmiş en büyük saldırısı olmakla birlikte ülkemize vurduğu tek darbe değildir. Ergenekon, Balyoz ve diğer kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademeleri FETÖ’nün çıkarına olacak şekilde biçimlendirilmiştir. Örgütün başının, ‘İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullandırmak lazım’ dediği 2010 referandumu ile kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle bağımsız yargı tasfiye edilerek, HSYK, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi FETÖ’nün kontrolüne verilmiştir. Emniyetin kritik noktalarının neredeyse tamamına örgüt üyeleri yönetici olarak atanmıştır. Ülkenin tüm iletişimini dinleyebilecek ve izleyebilecek kurumlar FETÖ emrine verilmiştir. FETÖ, yazılı-görsel medya, eğitim, tıp, bankacılık, inşaat ve benzeri birçok sektörde bazı siyasilerin çok açık desteği ve kayırmasıyla büyütülmüş ve kamu kaynaklarıyla beslenerek devasa bir ekonomik güç haline getirilmiştir. Şehirlerde belediyeler eliyle yaratılan kent rantları FETÖ’ye aktarılmıştır.
FETÖ, kamu üst yönetimini bir ağ gibi sarmış, üniversite sınavı, kamuya personel alım sınavı ve benzeri şaibeli sınavlarla örgüt evlerinde yetiştirdiği gençleri kamunun en kritik noktalarında istihdam etmeyi başarmıştır. AKP’nin iktidardaki ilk 11 yılını koşulsuz bir şekilde destekleyen FETÖ’nün yazılı, görsel ve dijital medya kuruluşlarına, iktidardaki siyasilerin etkisi ve yönetimi altındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ilan, reklam ve benzeri yöntemlerle büyük miktarlarda kamu kaynağı aktarılmıştır. Bu medya kuruluşları da kendisine destek veren siyasileri açıkça desteklemişlerdir. Örgüt, darbeye hazırlık aşamasında bazı siyasetçilerden çok açık bir şekilde destek almıştır. FETÖ’nün siyasi ayağının bu desteği sağlayanlardan oluştuğu düşünülmektedir. FETÖ’nün halkımıza yönelik bu saldırıları bir anda gelişmemiş bunların öncesinde uygun bir siyasal, yasal ve ekonomik alt yapı oluşturulmuştur.
FETÖ’nün devlete sızıp silahlı darbe yapma gücünü elde etmesinde, siyasi ayağının bu örgüte yaptığı yardımların rolü inkâr edilemez. FETÖ’nün bu kadar büyük bir askeri, siyasi ve ekonomik güce ulaşması örgüt içerisinde aktif çalışan bir siyasi kanada sahip olmadan mümkün olamazdı. TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Araştırması Komisyonu kurulmuştu. Ancak çoğunluğu oluşturan iktidar partisi, komisyonun amacına uygun çalışmasını engellemek için her türlü çabayı göstermişti. Komisyonun sürekli engellenen çalışmasıyla bile FETÖ yapılanmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması siyasi bir paniğe neden olmuş komisyon çalışmaları fiilen 9 Aralık 2016 tarihinde, resmen de 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Dolayısıyla darbe girişiminin yanı sıra FETÖ’nün siyasi ayağını da ortaya çıkarabilecek bir araştırma yapılması engellenmiştir.”
CHP’liler önergelerinde, bir çok siyasi partinin genel başkanı, yöneticileri, milletvekilleri ve toplumun diğer tüm kesimlerinin FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasından olan rahatsızlığını sıklıkla dile getirdiğini de vurgulayarak, FETÖ’nün siyasi ayağını aydınlatmak amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istediklerini vurguladı.
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