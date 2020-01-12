CHP, FETÖ’nün siyasi ayağı için TBMM’de araştırma komisyonu istedi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesi, FETÖ’nün siyasi ayağının açığa çıkarılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasını içeriyor. Önergenin gerekçesinde, “Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 da karşı karşıya kaldığı darbe girişimi, Cumhuriyet tarihimizin en vahim olaylarından biridir. Yüzlerce masum sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı bu hain saldırının faili FETÖ’nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılması tarihsel bir görevdir” denildi.

Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

'Kent rantları FETÖ’ye aktarıldı'

© AA / Erçin Top Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak: 18 yıl 6 ay hapsi istendi

'Siyasetçilerden çok açık destek aldı'

© AA / TMSF Başkanı Gülal: FETÖ, 10 milyar dolarlık bir yapıyla finanse ediliyordu

'Araştırma yapılması engellendi'

© REUTERS / Murad Sezer 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı imar incelemesinde FETÖ bağlantılı 10 isme ulaşıldı'

CHP’liler önergelerinde, bir çok siyasi partinin genel başkanı, yöneticileri, milletvekilleri ve toplumun diğer tüm kesimlerinin FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasından olan rahatsızlığını sıklıkla dile getirdiğini de vurgulayarak, FETÖ’nün siyasi ayağını aydınlatmak amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istediklerini vurguladı.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.