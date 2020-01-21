Kayıt
12:30 21 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    lojman

    Kamu kurumlarına ait 249 bin 514 lojman var

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103306/52/1033065239.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202001211041218771-kamu-kurumlarina-ait-249-bin-514-lojman-var/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’li Ömer Fethi Gürer’in sorusu üzerine ülke genelinde kamu idareleri tarafından kullanılan toplam 249.514 adet lojman bulunduğunu söyledi. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında lojmanlarda artış görüldüğünü ifade eden CHP’li Gürer, “Kamu özelleştirme ile daraltılırken lojman artışı dikkat çekicidir” dedi.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile Türkiye’deki lojmanları Meclis gündemine taşıdı.

    Gürer, Oktay’a “Ülke genelinde kamuya ait lojman sayısı ne kadardır? Kamuya ait olan boş lojman ve son on yılda yapılan lojman sayısı ne kadardır? Ülkemizde yıkılan lojman sayısı ve bu lojmanların bakanlıklara göre dağılımı nedir? Ülkemizdeki kamuya ait lojmanların kira bedelleriyle ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında lojman kullanımında azalma olmuş mudur?” sorularını yöneltti.

    249 bin 514 bin lojman kullanımda

    Soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıtladı. Ülke genelinde kamu idareleri tarafından kullanılan toplam 249.514 adet lojman bulunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, lojmanların idareler bazında dağılımı tablosuna yanıtında yer verdi.                                                                                                                                                                                                                 

    İDARE    LOJMAN
    Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri                218.575
    Özel Bütçeli Diğer İdareler    16.735
    Yükseköğretim Kurumları 13.815
    Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar   389
    TOPLAM  249.514

     

    Kamu Konutlarının kira bedelleri her yıl Resmi Gazetede yayımlanan tebliğler ile düzenlendiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bu kapsamda 2019 yılı kamu konutları kira bedellerinin, bir önceki yıla göre artış oranının yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olduğunu kaydetti.

    Kurum, kamu konutlarının ilgili personele tahsis edilmesi ve idaresine ilişkin hususların da Kamu Konutları Yönetmeliği ile düzenlendiğini ifade ederek, “Söz konusu yönetmelik hükümleri uyarınca; konutların korunması, ilgili personele tahsis edilmesi, tahliyesi, dolu ve boş konutların takip edilmesi gibi konular, genel bütçeye bağlı idareler için konutların tahsis edildiği Bakanlık, genel bütçe dışındaki kurum kuruluşlar için ilgili idarelerin sorumluğunda bulunmaktadır” dedi.

    CHP’li Gürer: 2015 yılından bu güne lojman sayısı artmış

    Emlak - lojman
    © AA /
    Lojman satışları 6 ilde başladı
    Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Fethi Gürer, kamuda çok sayıda kurumun özelleştirme ile lojmanlarının da devre dışı kaldığını ve bazı kamu kuruluşlarında lojmanların yıkıldığını ya da kiralandığı söyledi. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bu konudaki bir soruya genel bütçe kapsamındaki kamu iadelerinin 31.12.2015 tarihi itibarıyla 214.343, özel bütçeli diğer idarelerin 18.689, yükseköğretim kurumlarının 11.777,  düzenleyici ve denetleyici kurumların 387 adet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında toplam 245.196 adet kamu konutu bulunduğu yanıtını verdiğini hatırlatan Gürer, “Bu süreçten bugüne 4318 lojman artışı görülüyor. Kamu özelleştirme ile daraltılırken lojman artışı dikkat çekicidir” dedi.

    ‘Kamu lojmanları amaca hizmet eder biçimde kullanılmalıdır’

    Ülkede boş ve kullanılmayan lojman sayısının da önemli olduğunu ancak bu konuda rakamsal veri verilmekten kaçınıldığını belirten Gürer lojmanların doğru ve faydalı kullananımın sağlanması ve boş bırakılmaması gerektiğini de ifade etti.  Gürer,  eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın bir soru önergesine verdiği yanıtta, “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 6.658 adet konut bulunmakta olup, bunların 2.055 adedi boş durumdadır” dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

    “Kamu lojman olayı hem ihtiyacı karşılar kılınmalı hem de lojmanlar amaca hizmet eder biçimde kullanılmalıdır. Bu konuda veriler çelişkili ifadelerle kamuoyuna açıklanmaktadır. Sağlıklı biçimde tüm bakanlıklar ve kamuda ne kadar lojman boş olduğu bu anlamda önemlidir. Kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından da ciddi bir durumdur.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Kamudaki araç ve lojman sayısı açıklandı
    Etiketler:
    Artış, kamu, lojman, Ömer Fethi Gürer, Murat Kurum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öte yandan organizatörlerin başarısız olup olmadıklarını resmi olarak öğrenmeleri için 2 hafta beklemeleri gerekiyor.
    Sri Lanka'da ikiz rekoru ikizlere takıldı
    Karikatür
    Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet