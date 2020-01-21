Kamu kurumlarına ait 249 bin 514 lojman var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’li Ömer Fethi Gürer’in sorusu üzerine ülke genelinde kamu idareleri tarafından kullanılan toplam 249.514 adet lojman bulunduğunu söyledi. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında lojmanlarda artış görüldüğünü ifade eden CHP’li Gürer, “Kamu özelleştirme ile daraltılırken lojman artışı dikkat çekicidir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile Türkiye’deki lojmanları Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, Oktay’a “Ülke genelinde kamuya ait lojman sayısı ne kadardır? Kamuya ait olan boş lojman ve son on yılda yapılan lojman sayısı ne kadardır? Ülkemizde yıkılan lojman sayısı ve bu lojmanların bakanlıklara göre dağılımı nedir? Ülkemizdeki kamuya ait lojmanların kira bedelleriyle ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında lojman kullanımında azalma olmuş mudur?” sorularını yöneltti.

249 bin 514 bin lojman kullanımda

Soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıtladı. Ülke genelinde kamu idareleri tarafından kullanılan toplam 249.514 adet lojman bulunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, lojmanların idareler bazında dağılımı tablosuna yanıtında yer verdi.

İDARE LOJMAN Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 218.575 Özel Bütçeli Diğer İdareler 16.735 Yükseköğretim Kurumları 13.815 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 389 TOPLAM 249.514

Kamu Konutlarının kira bedelleri her yıl Resmi Gazetede yayımlanan tebliğler ile düzenlendiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bu kapsamda 2019 yılı kamu konutları kira bedellerinin, bir önceki yıla göre artış oranının yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Kurum, kamu konutlarının ilgili personele tahsis edilmesi ve idaresine ilişkin hususların da Kamu Konutları Yönetmeliği ile düzenlendiğini ifade ederek, “Söz konusu yönetmelik hükümleri uyarınca; konutların korunması, ilgili personele tahsis edilmesi, tahliyesi, dolu ve boş konutların takip edilmesi gibi konular, genel bütçeye bağlı idareler için konutların tahsis edildiği Bakanlık, genel bütçe dışındaki kurum kuruluşlar için ilgili idarelerin sorumluğunda bulunmaktadır” dedi.

CHP’li Gürer: 2015 yılından bu güne lojman sayısı artmış

‘Kamu lojmanları amaca hizmet eder biçimde kullanılmalıdır’

Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Fethi Gürer, kamuda çok sayıda kurumun özelleştirme ile lojmanlarının da devre dışı kaldığını ve bazı kamu kuruluşlarında lojmanların yıkıldığını ya da kiralandığı söyledi. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bu konudaki bir soruya genel bütçe kapsamındaki kamu iadelerinin 31.12.2015 tarihi itibarıyla 214.343, özel bütçeli diğer idarelerin 18.689, yükseköğretim kurumlarının 11.777, düzenleyici ve denetleyici kurumların 387 adet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında toplam 245.196 adet kamu konutu bulunduğu yanıtını verdiğini hatırlatan Gürer, “Bu süreçten bugüne 4318 lojman artışı görülüyor. Kamu özelleştirme ile daraltılırken lojman artışı dikkat çekicidir” dedi.

Ülkede boş ve kullanılmayan lojman sayısının da önemli olduğunu ancak bu konuda rakamsal veri verilmekten kaçınıldığını belirten Gürer lojmanların doğru ve faydalı kullananımın sağlanması ve boş bırakılmaması gerektiğini de ifade etti. Gürer, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın bir soru önergesine verdiği yanıtta, “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 6.658 adet konut bulunmakta olup, bunların 2.055 adedi boş durumdadır” dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Kamu lojman olayı hem ihtiyacı karşılar kılınmalı hem de lojmanlar amaca hizmet eder biçimde kullanılmalıdır. Bu konuda veriler çelişkili ifadelerle kamuoyuna açıklanmaktadır. Sağlıklı biçimde tüm bakanlıklar ve kamuda ne kadar lojman boş olduğu bu anlamda önemlidir. Kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından da ciddi bir durumdur.”

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