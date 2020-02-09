Kayıt
16:58 09 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Yazar, gazeteci ve akademisyenlerden Selçuk Mızraklı için ortak bildiri

    Yazar, gazeteci ve akademisyenlerden Selçuk Mızraklı için ortak bildiri

    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 24
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104136/33/1041363324.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202002091041363390-yazar-gazeteci-ve-akademisyenlerden-selcuk-mizrakli-icin-ortak-bildiri/

    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yarınki duruşması için ortak bildiri hazırlayan yazar, gazeteci ve akademisyenler “Selçuk Mızraklı’nın tutuklanarak yerine yine iktidarın idari-siyasi bir memurunun atanması darbede ısrarı gösteren Anayasal suçlardır” diyerek Mızraklı’nın serbest bırakılması ve göreve iade edilmesi istedi.

    Yerine kayyum atandıktan sonra 22 Ekim 2019’da tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davanın duruşması yarın görülmeye devam edilecek.

    Duruşma öncesi Mızraklı’ya STK’lardan, yazar, gazeteci ve akademisyenlerden destek geldi. Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ile Diyarbakır’daki Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Hak İnisiyatifi, TMMOB, KESK ve DİSK gibi sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yarın görülecek duruşmaya dikkat çekerek, Mızraklı’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

    Mızraklı için ortak bildiri

    Aralarında yazar, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu Düşünce Suçuna Karşı Girişimi ile Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi Adnan Selçuk Mızraklı’nın yarın görülecek duruşmasına dikkat çekmek için Diyarbakır Barosu’nda ortak açıklama yaptı.

    70 aydın, yazar, gazeteci ve akademisyenin altına imza attığı basın metnini Prof. Dr. Baskın Oran okudu. Seçme ve seçilme hakkını hedef aldığı ifade eden Oran, şunları kaydetti:

    “’Atama’, ‘görevden alma’, ‘kayyım’ gibi hukuksal kavramların arkasına saklanılarak gerçekleştirilen bu hukuk dışı siyasal tasfiye operasyonu, her şeyden önce   seçme ve seçilme hakkını hedef alan, Anayasal suç niteliği taşıyan siyasal bir darbe türüdür. Her iki seçim döneminde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncelikle hedef alınmış, önceki Başkan Gülten Kışanak tutuklanarak yerine kayyım atanmıştır. Darbeyle gelen kayyımı 31 Mart’ta seçimle gönderen Başkan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın da tutuklanarak yerine yine iktidarın idari-siyasi bir memurunun atanması darbede ısrarı gösteren Anayasal suçlardır."

    ‘Demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını göstermektedir’

    Oran, devam etti: “Biçimsel demokrasinin en temel ilkelerinin dahi açıktan ve bu kadar açık biçimde çiğnenmesi; bizzat iktidar tarafından tabulaştırılmış seçim sandıklardan çıkan istenmedik sonuçların işine gelmediği zaman çöpe atılması; sokaklarda, meydanlarda savunulamayan demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını göstermektedir. Farkındayız ve susmayacağız. Seçilenler görevlerine iade edilinceye kadar kayyımlara ve tutuklamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

    Basın metnine imza atan isimler şöyle: Abdullah Demirbaş, Adil Okay, Ahmet Dindar, Akın Birdal, Attila Tuygan, Aydın Engin, Aynur Özuğurlu, Ayşe Erzan, Ayşe Hür, Ayşe Öncü, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Bahadır Altan, Baskın Oran, Cengiz Arin, Doğan Özgüden, Emine Uşaklıgil, Ercan Kanar, Erdoğan Aydın, Esra Koç, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli, Fatma Gök, Ferhat Tunç, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Gönül Dinçer, Güven Bakırezer, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Harun Acar, Hüsnü Öndül, İnci Tuğsavul, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Kadir Cangızbay, Kazım Bayraktar, Kuvvet Lordoğlu, Levent Tüzel, Mehveş Evin, Mebuse Tekay, Meryem Koray, Mustafa Peköz, Nazar Büyüm, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nevzat Onaran, Nilay Etiler, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Orhan Silier, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özlem Özkan, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Rıza Türmen, Sait Çetinoğlu, Selçuk Erez, Semra Somersan, Şanar Yurdatapan, Tuna Altınel, Viktorya Çiprut, Ümit Biçer, Yasemin Bektaş, Yücel Demirer, Veli Deniz, Zehra Arat.

    STK’lardan Mızraklı için çağrı

    Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Hak İnisiyatifi, TMMOB, KESK ve DİSK gibi sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri de Mızraklı’nın yarın görülecek duruşmasına dikkat çekmek için ortak açıklama yaptı. Diyarbakır Barosu’nda yapılan ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir “Emek, meslek ve hak örgütleri olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın yarın görülecek olan davasını takip etmek, dayanışmamızı ifade etmek, yapılan bu kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu kabul etmediğimizi vurgulamak üzere buradayız. Somut ve inandırıcı hiçbir gerekçe ortaya konulmadan yapılan keyfi tutuklamalar ve kayyum uygulamaları ve totaliter rejimlerde görülen seçme-seçilme hakkı gaspı uygulamalarını çağ dışı ve antidemokratik olarak buluyoruz. Ülkemizde toplumsal sağlığımızın ancak barış içerisinde bir arada yaşayacağımız demokratik bir ortamın oluşması ile gerçekleşebileceği bilinciyle tek adam rejimi uygulamalarına hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

    ‘Serbest bırakılması ve göreve iadesi demokrasi ve adalet için yaşamsal değerdedir’

    “Dr. Mızraklı’nın yoksulluğa karşı ve toplumun sağlık hakkı mücadelesindeki katkılarının, demokrasi ve insan hakları alanında yürüttüğü mücadelenin en yakın tanıklarıyız” diyen Demir, şunları söyledi:

    Selçuk Mızraklı
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    HDP'li Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
    “Dr. Selçuk Mızraklı başarılı bir hekim olmanın yanı sıra yaşadığı il olan Diyarbakır ve çevresindeki halkın sorunlarına çare olmak üzere tabip odası görevleri dışında, yoksullara yardım götürme amacıyla kurulmuş olan ‘Sarmaşık Derneği’ başkanlığını ve yine bölgesinin eğitim açığını gidermek üzere kurulan Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Yaşamı boyunca mesleki faaliyetlerin yanında, sağlık için barışçıl demokratik bir ortamın olmazsa olmaz olduğu bilinciyle barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın serbest bırakılması, serbest kaldıktan sonra da hekim duyarlılığı ile yerine getireceğinden kuşku duymadığımız büyükşehir belediye eş başkanlığı görevine iadesinin sağlanmasını ülkemiz demokrasisi ve adaleti için yaşamsal değerde buluyoruz.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Saadet Partisi'nden kayyum tepkisi: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur
    Etiketler:
    Kayyum, Serbest bırakılma, Gazeteci, Duruşma, Selçuk Mızraklı, Diyarbakır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.
    Erzurum esnafı doğal afetlerden sonra doğaya 2001 ekmek bıraktı: 'Hayvanlara huzur vermeyen toplum huzur bulamaz'
    Karikatür
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet