Yazar, gazeteci ve akademisyenlerden Selçuk Mızraklı için ortak bildiri

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yarınki duruşması için ortak bildiri hazırlayan yazar, gazeteci ve akademisyenler “Selçuk Mızraklı’nın tutuklanarak yerine yine iktidarın idari-siyasi bir memurunun atanması darbede ısrarı gösteren Anayasal suçlardır” diyerek Mızraklı’nın serbest bırakılması ve göreve iade edilmesi istedi.

Yerine kayyum atandıktan sonra 22 Ekim 2019’da tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davanın duruşması yarın görülmeye devam edilecek.

Duruşma öncesi Mızraklı’ya STK’lardan, yazar, gazeteci ve akademisyenlerden destek geldi. Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ile Diyarbakır’daki Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Hak İnisiyatifi, TMMOB, KESK ve DİSK gibi sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yarın görülecek duruşmaya dikkat çekerek, Mızraklı’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Mızraklı için ortak bildiri

Aralarında yazar, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu Düşünce Suçuna Karşı Girişimi ile Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi Adnan Selçuk Mızraklı’nın yarın görülecek duruşmasına dikkat çekmek için Diyarbakır Barosu’nda ortak açıklama yaptı.

70 aydın, yazar, gazeteci ve akademisyenin altına imza attığı basın metnini Prof. Dr. Baskın Oran okudu. Seçme ve seçilme hakkını hedef aldığı ifade eden Oran, şunları kaydetti:

“’Atama’, ‘görevden alma’, ‘kayyım’ gibi hukuksal kavramların arkasına saklanılarak gerçekleştirilen bu hukuk dışı siyasal tasfiye operasyonu, her şeyden önce seçme ve seçilme hakkını hedef alan, Anayasal suç niteliği taşıyan siyasal bir darbe türüdür. Her iki seçim döneminde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncelikle hedef alınmış, önceki Başkan Gülten Kışanak tutuklanarak yerine kayyım atanmıştır. Darbeyle gelen kayyımı 31 Mart’ta seçimle gönderen Başkan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın da tutuklanarak yerine yine iktidarın idari-siyasi bir memurunun atanması darbede ısrarı gösteren Anayasal suçlardır."

‘Demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını göstermektedir’

Oran, devam etti: “Biçimsel demokrasinin en temel ilkelerinin dahi açıktan ve bu kadar açık biçimde çiğnenmesi; bizzat iktidar tarafından tabulaştırılmış seçim sandıklardan çıkan istenmedik sonuçların işine gelmediği zaman çöpe atılması; sokaklarda, meydanlarda savunulamayan demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını göstermektedir. Farkındayız ve susmayacağız. Seçilenler görevlerine iade edilinceye kadar kayyımlara ve tutuklamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Basın metnine imza atan isimler şöyle: Abdullah Demirbaş, Adil Okay, Ahmet Dindar, Akın Birdal, Attila Tuygan, Aydın Engin, Aynur Özuğurlu, Ayşe Erzan, Ayşe Hür, Ayşe Öncü, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Bahadır Altan, Baskın Oran, Cengiz Arin, Doğan Özgüden, Emine Uşaklıgil, Ercan Kanar, Erdoğan Aydın, Esra Koç, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli, Fatma Gök, Ferhat Tunç, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Gönül Dinçer, Güven Bakırezer, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Harun Acar, Hüsnü Öndül, İnci Tuğsavul, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Kadir Cangızbay, Kazım Bayraktar, Kuvvet Lordoğlu, Levent Tüzel, Mehveş Evin, Mebuse Tekay, Meryem Koray, Mustafa Peköz, Nazar Büyüm, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nevzat Onaran, Nilay Etiler, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Orhan Silier, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özlem Özkan, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Rıza Türmen, Sait Çetinoğlu, Selçuk Erez, Semra Somersan, Şanar Yurdatapan, Tuna Altınel, Viktorya Çiprut, Ümit Biçer, Yasemin Bektaş, Yücel Demirer, Veli Deniz, Zehra Arat.

STK’lardan Mızraklı için çağrı

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Hak İnisiyatifi, TMMOB, KESK ve DİSK gibi sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri de Mızraklı’nın yarın görülecek duruşmasına dikkat çekmek için ortak açıklama yaptı. Diyarbakır Barosu’nda yapılan ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir “Emek, meslek ve hak örgütleri olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın yarın görülecek olan davasını takip etmek, dayanışmamızı ifade etmek, yapılan bu kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu kabul etmediğimizi vurgulamak üzere buradayız. Somut ve inandırıcı hiçbir gerekçe ortaya konulmadan yapılan keyfi tutuklamalar ve kayyum uygulamaları ve totaliter rejimlerde görülen seçme-seçilme hakkı gaspı uygulamalarını çağ dışı ve antidemokratik olarak buluyoruz. Ülkemizde toplumsal sağlığımızın ancak barış içerisinde bir arada yaşayacağımız demokratik bir ortamın oluşması ile gerçekleşebileceği bilinciyle tek adam rejimi uygulamalarına hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

‘Serbest bırakılması ve göreve iadesi demokrasi ve adalet için yaşamsal değerdedir’

“Dr. Mızraklı’nın yoksulluğa karşı ve toplumun sağlık hakkı mücadelesindeki katkılarının, demokrasi ve insan hakları alanında yürüttüğü mücadelenin en yakın tanıklarıyız” diyen Demir, şunları söyledi:

“Dr. Selçuk Mızraklı başarılı bir hekim olmanın yanı sıra yaşadığı il olan Diyarbakır ve çevresindeki halkın sorunlarına çare olmak üzere tabip odası görevleri dışında, yoksullara yardım götürme amacıyla kurulmuş olan ‘Sarmaşık Derneği’ başkanlığını ve yine bölgesinin eğitim açığını gidermek üzere kurulan Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Yaşamı boyunca mesleki faaliyetlerin yanında, sağlık için barışçıl demokratik bir ortamın olmazsa olmaz olduğu bilinciyle barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın serbest bırakılması, serbest kaldıktan sonra da hekim duyarlılığı ile yerine getireceğinden kuşku duymadığımız büyükşehir belediye eş başkanlığı görevine iadesinin sağlanmasını ülkemiz demokrasisi ve adaleti için yaşamsal değerde buluyoruz.”

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