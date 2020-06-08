Rus uzman: Rusya, S-400 teknolojilerinin transferi konusunu görüşmeye hazır

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve 'Natsionalnaya Oborona' Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, “S-400, çok ciddi bir hava ve uzay savunma sistemi. Türkiye, S-400 sayesinde en modern hiper sonik ve stratejik füzeler dahil her türlü saldıran hedeflerini yok edebilecek. Yani Türkiye, hava sahasına giren savaş uçağının yanı sıra, her türlü hiper sonik ve balistik hedefleri yok edebilecek” ifadesini kullandı.

ABD’nin tehditlerine değinen Korotçenko, ültimatom dilinin Türkiye için kabul edilemez odluğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Tamamen bencil bir tutum takınarak Türkiye’yi tehdit eden ve yaptırımlarla yıldırmaya çalışan ABD’nin baskısına rağmen Türkiye’nin seçimini güvenliğinden yana yaptığını söyleyebilirim. Böyle güçlü ve kendine yeterli bir ülkeye karşı ültimatom dili işe yaramıyor. Türkiye tek seçimini Türk halkının güvenliğinden yana yaptığını bir kez daha sergilemiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda dünyada mevcut en iyi uzun menzilli hava savunma sistemini seçti. S-400, taktik ve teknik özellikleri açısından ABD’nin Patriot sistemlerinin, en gelişmiş sürümlerinin bile çok ilerisinde. Bu, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak ülkemizin hava savunma sistemi geliştirme alanında en iyi yetkinliklere sahip olmasından kaynaklanıyor. Türkiye bunu anlıyor. Türk askerler, S-400 eğitimini aldı. Eğitim sırasında en üst düzeyde kabiliyetlerini ve yeterliliklerini sergiledi. Bu anlamda bu silah güvenli ellerde”

Türkiye’nin kademeli hava savunmayı oluşturması gerektiğini dile getiren Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“S-400’ün yanı sıra, Tor-M2 gibi kısa menzilli sistemleri içerecek bir hava savunma düzenine ihtiyaç var. Tor-M2, operasyon halinde olanlar dahil kara birliklerine destek sağlıyor ve ayrıca yüzde yüz hedefi yok etme garantisiyle son kademe hava savunma sistemi olarak en önemli hedefleri ve devlet binalarını koruyor. Bu yüzden elbette Türkiye üst düzey yöneticilerinin daimi bulunma yerleri ve askeri birlikler Tor-M2 gibi sistemlerle güvenlik altına alınabilirse bu, Türkiye’ye, kimsenin görünmeden ve cezasız kalmadan sızamayacağı çok katmanlı kademeli hava ve füze savunma sistemini oluşturma fırsatını sağlar”.

Rusya’nın Türkiye ile S-400 teknolojilerini transfer etme konusunu görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Korotçenko, “Her şeyi iki husus belirleyecek. Öncelikle bu ticari bir anlaşma olmalı. İkincisi de Türk hava ve uzay sanayisinin bu tür teknolojileri almaya ve kullanmaya ne kadar hazır olduğu önemli. Yani bu sürecin aşamalı olarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu teknolojileri kabul etmeye hazır hale gelince transferi önünde hiçbir engel olmayacak. Her şeyi şu iki konu belirleyecek: fiyat ve Türk savunma sanayisinin bu teknolojileri kabul etmeye ve kendi teknolojilerine uygulamaya ne kadar hazır olduğu” dedi.

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