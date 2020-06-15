Yazar Gülçin: ‘Kurgu yapacağım’ dediğiniz andan itibaren her şeye hikaye gözüyle bakıyorsunuz

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Zeynep Gülçin, “’Kurgu yapacağım ve bunlar birileri tarafından okunacak’ dediğiniz andan itibaren her şeye ve herkese hikaye gözüyle bakıyorsunuz. Herkes, bir karakter oluyor” dedi.

Gündem Dışı’na son dönem öyküleri ile adından söz ettirenkatıldı. Gülçin’in yazdığı 19 öyküsü ‘Yağmur Fena, Burada Kal’ isimli kitabında toplandı.

7 yaşından beri günlük tuttuğunu ve bir gün bir kitap yayınlayacağını bu günlüklerde de yazdığını söyleyen Gülçin, “Okuma-yazmayı öğrendiğimden bu tarafa edebiyatla ilgiliyim. Ergenlik döneminde haftanın üç günü mutlaka günlüğüme yazardım. Şu an mevcut yoğunluğumdan dolayı ayda bir yazabiliyorum. Yazmak da okumak da benim vazgeçilmezlerimden” ifadelerini kullandı.

Gülçin, “’Kurgu yapacağım ve bunlar birileri tarafından okunacak’ dediğiniz andan itibaren her şeye ve herkese hikaye gözüyle bakıyorsunuz. Herkes, bir karakter oluyor” dedi.

Kitabındaki 'Elvis' adlı öyküsünde ‘bağlanma korkusu’nu ele alan Gülçin, “Bende de sevdiklerini kaybetme korkusu çok yüksek. Örneğin kaybetmekten korkacağım için çocuk sahibi olmak beni çok korkutur” şeklinde konuştu.

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