Hakkari’den Ankara’ya yürüyen HDP’liler Diyarbakır’a ulaştı: 'HDP Türkiye’nin yarınıdır'

HDP’nin Hakkari’den Ankara’ya başlattığı yürüyüş kolu Diyarbakır’a vardı. Diyarbakır’da konuşan HDP Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Bedran Öztürk ‘’ Bu irade var oldukça, kimse HDP’ye diz çöktüremez. HDP Türkiye’nin yarınıdır. HDP’yi bitirmeyi düşünenler, bunu ancak rüyalarında görür’’ şeklinde konuştu.

HDP’nin milletvekilliği düşen 3 isim için Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya başlattığı “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”nün doğu ayağı bugün Diyarbakır’a ulaştı. Hakkari’de başlayan yürüyüş, Vani Bitlis ve Batman’ın ardından akşam saatlerinde Diyarbakır’a ulaştı. DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ve çok sayıda milletvekilinin de aralarında bulunduğu yürüyüş kitlesi Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

© Sputnik / Sertac Kayar Bariyerlerle çevrilen HDP binası önüne sınırla sayıda kişiye izin verildi.

Şenoğlu: Bizim arkamızda halkların büyük gücü var

HDP’lilerin alana varmasıyla burada açıklama yapıldı. Burada konuşan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, yürüyüş boyunca engellemelerle karşılaştıklarını belirterek “Yürüyüş boyunca darbeci zihniyeti her yerde gördük. Oyunlarıyla, provakasyonlarıyla yürüyüşe gölge düşürmeye çalıştılar. Bizim arkamızda halkların büyük gücü var. Onların el sallamalarında gördük. Biz bu büyük güce dayanıyoruz. Bütün kalbimizle inanıyoruz, bu güçle hedeflerimize ulaşacağız. Darbeci zihniyeti yerle bir edeceğiz. Onun yerine demokrasiyi kuracağız. Bu büyük irade, bu büyük inanç mutlaka ama mutlaka amacına ulaşacaktır. Adana’dan Ankara’ya bu kadim toprakların güçleri birleşecek. Bu toprakların gerçek halkları birleşecek. Bu yürüyüş sadece HDP’ye ait bir yürüyüş değildir. Özgürlük isteyen bütün güçlere yapılan bir çağrıdır. Yürüyerek amaçlarımıza ulaşacağız. Mutlaka başaracağız” şeklinde konuştu.

Öztürk: HDP Türkiye’nin yarınıdır

Ardından konuşan HDP’li milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, “Bugün Rojava’da güzel bir haber aldık. Ulusal birlik kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında büyük bir adım atıldı. Onları kutluyoruz. Kürt halkı için bu dönemde en elzem şey, ulusal birliktir. Rojava’da atılan adımlar, Kürt ulusal birliği için örnek olmalıdır. Rojava halkını kutluyoruz. HDP, Türkiye halklarıdır, Kürt halkıdır, Çerkez halkıdır. HDP, meşruluğunu halklardan alıyor. Onlar gibi zulüm ve baskıdan almıyor. Bu nedenle HDP ayakları üstünde duruyor. Halkların partisi olduğunu gösterdi. Bu irade var oldukça, kimse HDP’ye diz çöktüremez. HDP Türkiye’nin yarınıdır. HDP’yi bitirmeyi düşünenler, bunu ancak rüyalarında görür. HDP gün geçtikçe büyüyor. Halk o kadar baskıya rağmen geri adım atmadı. En büyük mesaj budur“ dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.