Eski SİSAY Başkanı Sezgin: Oynatacak filmimiz yok, 2 bin 500 sinema salonunun 500’ü kapanır

Cenk Sezgin, koronadan etkilenen sinema salonlarının durumunu Akşam Postası’na şöyle anlattı:

“Şu anda sinemamızın kapısını açmamızda bir sorun yok ama oynatacak filmimiz yok. Zincir sinemalarının hiçbirisi açmadı. Açmayı planladıkları tarihi deklare edenler oldu Ağustos’un 7’si gibi mesela. Çünkü o tarihlerde belli bir gişe yapması beklenen gösterime girecek bir Amerikan filmi var. 1 film ile bir sinemanın açılması zaten mümkün değil. Bir filmin oynayacağı süre maksimum 3 haftadır ve en fazla 2 salondur. Türkiye’de 6 tane salon vardır sinema işletmelerinde. Bu sayı 15’e kadar çıkabiliyor büyük komplekslerde. 100 kişilik bir salonda en yoğun seansta bile içerideki kişi sayısı 50’yi bulmayacaktır. Açık hava sinemacılığı son yıllarda Türkiye’de 8 sinemaya kadar indi. Günde tek film, tek seans ve tek salon olduğu için çoklu salonlar gibi büyük ticari potansiyele sahip değil açık hava sinemaları. Zaman içerisinde nostalji olarak yerini aldı. Bugünler açık hava sinemalarında patlama yaşandığını görüyoruz. Yaklaşık 500 salonun ki bu yaklaşık 100 lokasyon demektir ve kapanması gündemde. Her geçen gün bu sayı artıyor. Türkiye’de 2500 civarı salon var. 430 İşletmeden 100 tanesi, 2 bin 500 salondan da 500’ü kapanacak.”

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