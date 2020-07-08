‘ABD, F-35 programında Türkiye’den vazgeçemeyecek’

ABD’li senatörler, Savunma Bakanı Mark Esper’e bir mektup göndererek Türkiye’nin F-35 programından ihraç edilmesine ilişkin karar alınmasına rağmen neden bu programda yer almaya devam ettiğini açıklamasını talep etti.

ABD’nin, Türkiye’nin F-35 programına katılımından tamamen vazgeçmesi mümkün mü?

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Uluslararası Süreçler Analiz Merkezi Doç. Dr. Maksim Suçkov, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması konusu iki partili nitelik taşıyor. Bu konuda idareye yapılan baskı, ilgili bakanlıkların Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 sistemlerini etkisiz hale getirme arayışlarına paralel gidiyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin programdan çıkarılmasının teknik olarak mümkün olduğunu dile getiren Suçkov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye bu ürünün büyük üretim zincirinin bir parçası ve kritik bileşenlerin sadece bir kısmının üretiminde yer alıyor. Ancak Türkiye’nin yerini başka bir NATO partneriyle doldurmak zaman alacak ve beraberinde yeni harcamalar getirecek, bu yüzden gerek idare gerekse kongre olsun Türkiye’nin S400 kullanmayacağı ve F-35 programından çıkarılmayacağı bir çözümle ilgileniyor”

ABD’nin aktif olarak böyle bir orta yol arayışı içinde olduğunu kaydeden Suçkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki ülke askerleri diğer seçenekler arasında, S400’lerin ABD’ye tesliminden, ki bu olası değil, S400’lerin savaşa hazır değil demonte vaziyette tutulmasına kadar en uç seçenekleri de görüşüyor. Bir uzlaşma bulununcaya kadar Ankara, F35 programına katılmaya devam edecek, Amerikalılar da dönem dönem bunu Ankara’ya baskı aracı olarak kullanacak”.

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