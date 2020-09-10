'Rus motorları Türk uçaklarına daha büyük manevra kabiliyeti kazandırabilir'

Teknik olarak Rus motorlarının Türk uçaklarına ne gibi özellikleri kazandırabileceği sorusuna Sputnik’e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş şöyle cevap verdi:

"Ben şahsen Rus motorları beğenen birisiyim. Çünkü genellikle motorlarının egzozu hareketli olduğu için pilotlar, akselerasyon ve sert dönüşler sırasında daha düşük bir G yerçekimi kuvvetine maruz kalıyorlar. Türkiye’de yavaş yavaş bu konuda daha çok hassasiyet gösterilmeye başladı. Çünkü pilotlar, egzozları oynamayan motorlarla çok büyük yıpranmaya neden oluyorlar. Egzozlar oynanmadığı takdirde sert manevralar sırasında pilotlar, 8G gibi büyük bir yerçekimi kuvvetiyle karşı karşıya kalıyor, yani sert bir dönüş sırasında vücutlarına ağırlıklarının 8 kat bir yük binmekte. Halbuki Rus motorlarında egzoz oynadığı için ve ondan dolayı dönüşe yardımcı olduğu için sadece 3G hissediyorsunuz, yani vücut ağırlığınızın sadece 3 katı bir yük binerek uçağınızı döndürüyorsunuz. Bu yönüyle özellikle hava muharebesi esnasında çok yararlı bir olanak sağlıyor. Bu nedenle tabi ki uçaklarımızda Rus motorlarının kullanılmasını arzu ederim. Öte yandan motor konusunda birtakım malum sıkıntılarımız oldu. İngilizler bize verecekti. Fakat Amerikalılarla çeşitli nedenlerle aramız açılması nedeniyle olmadı. Dolayısıyla bir havacı olarak Rus motorlarını isterdim."

Türkiye’nin ulusal motorlarını üretme perspektiflerini ise Korgeneral Karakuş şöyle değerlendirdi:

"Bizim şöyle bir planlamamız var: 2023’ün sonunda bize verilmiş olan 5 tane F16 motoruyla iki uçağımızı (çift motorlu olacağı sebebiyle) hangardan çıkaracağız. 2027’nin sonuna doğru bu uçaklar ilk uçuşlarına başlayacak. Yani dört yıl boyunca araştırma ve geliştirme çabası sürecek. Bunun yanında Türkiye olarak biz, aynı zamanda kendi motorumuzu üretebilir miyiz diye büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda Türkiye’nin belirli ölçekte Rusya ile işbirliği yapması söz konusu olursa Rusya’nın katkılarıyla ulusal hareketli motorumuzu da üretme ihtimalimiz yüksek seviyede olur. Bu tabi ki bir ölçüde uluslararası ortam ve ülkelerin siyasetine de bağlı bir konu. Ama şu anda Türkiye ile Rusya arasında değişik bir bağ var. Ve ortam da böyle bir işbirliğinin gelişmesi için çok müsait."

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