KKTC’li Sami Dayıoğlu: tarafların tutumu değişmezse Kıbrıs çözüm süreci hüsranla sonuçlanacak

Tarafların tutumları belli: Biri iki devletli, diğeri ise iki bölgeli tek devletli çözümü savunuyor. Bu temel anlaşmazlık göz önüne alındığı takdirde önümüzdeki buluşmadan ve genel olarak Kıbrıs çözüm görüşmelerinden neler bekleniyor?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, tarafların tutumları değişmezse çözüm sürecinin hüsranla sonuçlanacağını söyledi:

“Yakın zamanda Nikos Anastasiadis ile Ersin Tatar arasında “kahve görüşmesi” olarak adlandırılan bir görüşmenin olacağını bekliyoruz. Fakat çözüm sürecinin gidişatından pek ümitli değilim. Bugün sayın Tatar Türkiye’ye ilk seyahatini yapıyor. Bugüne kadar vermiş olduğu demeçler çerçevesinde onun, iki devletli çözüm anlayışını savunduğu anlaşılıyor. İki devletli çözüm ise, Birleşmiş Milletlerin veyahut Güney Kıbrıs’ın öngördüğü ve Anastasiadis’in tanımladığı iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı çözüm mantığının dışında kalan bir düşüncedir. Bu nedenle önümüzdeki zaman içerisinde eğer bu fikir savunulmaya devam edilirse çözüm sürecinin hüsranla sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama yine de politikada manevra ve değişiklikler olabilir. Belki de tavır değişikliği olabilir. Ama sayın Tatar’ın şu anda yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kıbrıs görüşmelerinin pek olumlu bir sürece gireceği inancı içerisinde değilim.”

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