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    Vatan Partisi’nden Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

    Vatan Partisi’nden Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

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    Fransa’nın Türkiye’yi hedef alan tutumları, bugün Ankara’da protesto edildi. Fransa Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokakta açıklama yapan Vatan Partisi üyeleri, Fransa’nın Türkiye’ye karşı tutumunu eleştirdi.

    Protestoyu, Vatan Partisi’nin gençlik kolları olan Öncü Gençlik üyeleri gerçekleştirdi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı tarafından yapılan basın açıklamasında, parti üyeleri; İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Harezmi, Biruni, Farabi, Kaşgarlı Mahmud, Şahin Bey, Sütçü İmam gibi isimlerin fotoğraflarını taşıdı. Eylemde, ‘Kahrolsun Fransız emperyalizmi’, ‘İslam düşmanı ırkçı Macron’ sloganları atıldı.

    Bursalı, açıklamasında “Burada hedef Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye’dir. Emperyalist Batı’ya karşı direnen mazlum milletlerdir. İslam uygarlığına, Hz. Muhammed’e saldıranlar, insanlığa ve büyük medeniyet birikimine saldırmaktadır” ifadelerini kullandı.

    Fransa’yı emperyalist olmakla suçlayan Bursalı, ABD ve Fransa’nın tehditlerine karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin birleştiğini ifade ederek, “Kurdukları hegemonya bitmiştir. Yeni bir dünya kuruluyor. İnsanlığın kalbi de bu yeni dünyada çarpıyor. İslam uygarlığının büyük medeniyet birikimi de dünden bugüne bu toprakların en büyük harçlarındandır” dedi.

    ‘ABD’nin dümen suyuna giren Fransa çürümektedir’

    Öncü Gençlik Genel Başkanı Bursalı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

    “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, büyük Türk milletine ve İslam uygarlığına saldırıları sözde ‘ifade özgürlüğü’ yalanlarıyla perdeliyor. Onların özgürlük anlayışı, Afrika’da ulusları acımasızca sömürme özgürlüğüdür. Libya’nın üzerine NATO bombaları yağdırma özgürlüğüdür.  Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin egemenliğine göz dikme özgürlüğüdür. İslam dünyasının kutsalı ve bütün insanlığın değeri olan Hz. Muhammet’i küstahça karalama özgürlüğüdür.

    Sefa Koyak
    © DHA
    Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi
    Hiç kimse Türkiye’ye, Türkiye Cumhurbaşkanına ve İslam’a, Hz. Muhammed’e hakaret etme özgürlüğüne ve haddine sahip değildir! Buradan, Fransa Büyükelçiliği önünden Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak meydan okuyoruz ve bu emperyalist iki yüzlülüğü mahkûm ediyoruz! Türkiye ve İslam düşmanı bu hayasızca akın anlamlıdır. ABD’nin dümen suyuna giren Fransa çürümektedir. Macron yönetimi nefret, kin, korku doludur ve çaresizdir. Destekledikleri terör örgütleri PKK-PYD’yi Mehmetçiğimiz ezmiştir. Türkiye’yi darbelerle parçalama girişimi 15-16 Temmuz’da bertaraf edilmiştir. Doğu Akdeniz’de Macronların yüz yıllık hayalleri Mavi Vatanımıza gömülmektedir. Azerbaycanımız, onların taşeron devletçiklerini alt etmektedir. Karabağ’da zafere yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, ordusuyla, milletiyle, genciyle ve yaşlısıyla aslında bu hayasız akını bertaraf etmektedir. Bölge ülkeleri, emperyalist tehdide karşı duvar örmektedir. İşte Macronların yerlerinde duramamasının sebebi bundandır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Avrupa’nın devlet adamları ülkelerinde barış ve istikrar istiyorlarsa, Müslümanların şeref ve haysiyetine dikkat etmek, onların değerlerine saygılı olmak durumundadırlar."

    ‘Fransız halkı sırtından atacaktır’

    "Bu saldırganlıklarıyla Fransa’yı uçuruma sürükleyenleri Fransız halkı da sırtından atacaktır” diyerek açıklamasına devam eden Bursalı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Bütün bunlar Fransa’ya bu değerleri hatırlatmaya yetmiyorsa, biz yeniden ilan ediyoruz, İslam ve Türk düşmanı bu hayasızca akını durduracağız. Macron yönetiminin emperyalist ve küstah ihtiraslarına, aşağılık faaliyetlerine Fransa Büyükelçiliği önünden, Sütçü İmamların, Şahin Beylerin, Mustafa Kemal Atatürklerin büyük vatanseverlikleri ve cesaretleriyle meydan okuyoruz.”

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    Etiketler:
    Protesto, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Öncü Gençlik, Vatan Partisi
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