Tip 2 diyabeti geliştirdiği beslenme metoduyla yenen Hastürk: Market raflarındaki besinler hücrelerimizi beslemiyor

Yazar ve Instagram fenomeni Canan Hastürk, “Besinler aslında bizim ilacımız. Market raflarındaki besinler değil, onlar bizim hücrelerimizi beslemiyor” dedi.

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Jeoloji mühendisi olmakla birlikte yaklaşık 300 bin takipçisiyle @fitmuhendisce adlı hesabında şekersiz, glütensiz ve sağlıklı beslenmenin sırlarını paylaşan Canan Hastürk, kendine özgü tarifleri ‘Fitmuhendisce Tarifler’ adlı kitabında topladı.

‘Basit karbonhidratı ve şekeri hayatımdan çıkarttım’

Tip 2 diyabeti geliştirdiği beslenme metoduyla yenen Canan Hastürk, “Öncelikle basit karbonhidratı hayatımdan çıkarttım sonra şekeri çıkarttım. Vücudunuz, verdiğiniz kilolarla birlikte yeni beslenme modeliyle entegre oluyor ve şeker dengeniz düzelmeye başlıyor. Bana verilen şeker ilacını üç ya da dört ay kadar kullandım” dedi.

‘Fermente doğal sirke çok önemli’

‘Benim sosyal medyadaki bir lakabım da ‘sirke kraliçesi’ diyen Hastürk, “Sağlıklı beslenmede fermente doğal sirke çok önemli. Besinler aslında bizim ilacımız. Market raflarındaki besinler değil, onlar bizim hücrelerimizi beslemiyor” ifadelerini kullandı.

Evime gelen misafirlere unlu bir yemek ikram etmiyorum diyen Hastürk, “Sağlıklı yağları kullanıyorum. Hiçbir şeyden yoksunluk hissetmiyorsunuz. Lezzet benim için çok önemli, ben de lezzetsiz hiçbir şey yiyemem. Sağlığın yanında lezzetin de paralel olması gerekiyor. Damak tadı yerinde olan ve sağlıklı yiyecekleri tercih ediyorum” dedi.

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