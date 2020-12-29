‘ABD’nin yaptırımları yüzünden Türkiye’nin NATO ile ilişkileri sekteye uğrayabilir’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’ye olası Patriot veya SAMP/T hava savunma sistemlerinin teslimi ile ilgili görüşmelerin devam etmesinden yana olduğunu açıkladı. Ancak yabancı ülkelerle silah alımını görüşme yetkisi olan Türkiye, ABD’nin yaptırım listesine alındı. Dolayısıyla ABD ve NATO’daki müttefikleri, kendi kendini Türkiye ile işbirliği olasılığından mahrum etmiş oldu.

Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-promışlennıy kuryer’ yazarı emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, “Böylelikle Amerikalılar, oturdukları dalı kesmiş oldu ve Türkiye’ye Patriot ile SAMP/T hava savunma sistemlerinin teslimine ilişkin görüşmelerin üzerini çizmiş oldu” yorumunda bulundu.

'Türkiye karşılık verme hakkını saklı tutuyor'

Faliçev’in görüşüne göre, mevcut durumda NATO kurumları Türkiye ile işbirliği fırsatını kaybetmenin yanı sıra, kendilerini Ankara’nın misillemesi riskiyle karşı karşıya buldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, ABD’nin yaptırımları yüzünden ABD ve başta NATO olmak üzere müttefikleri tarafından üretilen silahların alımı yönünde hiçbir görüşmede bulunamayacağına dikkat çeken uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yaptırım yürürlüğe girdiği günden itibaren Savunma Sanayii Başkanlığı’nın her hareketi büyüteçle takip ediliyor. Bu da kaçınılmaz olarak stratejik, askeri ve politik sonuçlara yol açıyor. Hatta Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin sekteye uğramasına yol açabilir. Ankara şu ana kadar ABD ve NATO’yu İncirlik’ten kovmayı göze almamışsa bile şimdi bu yapılanlara karşılık vermek için elinde sebepleri var. Bu hakkını saklı tutuyor”.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.