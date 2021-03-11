‘ABD, Türkiye’ye bağımsız seçim hakkını tanımıyor’

Türkiye’de son zamanlarda ABD ve diğer NATO müttefiklerinin eylemlerine karşı artan bir öfke var. Önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’yi, yaptırımları yüzünden Pakistan’a savaş helikopteri satışını engellemekle suçladı. Sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye’ye en zor anında, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunda, hava savunma sistemi vermediğini kaydederek Türkiye topraklarına yerleştirilen sistemlerin bile geri çekildiğini anımsattı.

Peki bu ifadelerin ardından Washington, Ankara’ya doğru adım atacak mı? ABD, Türkiye politikasını gözden geçirecek mi?

Rusya’daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, şu yorumda bulundu:

“ABD’nin, her şeyden önce ona yararlı olan şeyleri yaptırtmak için Türkiye’ye yaptırım ve baskı politikasına devam edeceğini düşünüyorum. ABD, Türkiye’nin, her şeyden önce kendisi için yararlı kararlar alma yönünde bağımsız seçim hakkını tanımıyor. Maalesef Washington, uluslararası hukuk kurallarına uymuyor ve basit bir sağduyu bile görmezden geliyor. Bunun, nükleer silah saymazsak NATO’nun en büyük ikinci savaş potansiyeline sahip ülkeye yapılması çok çirkin bir şey”.

'ABD'yi en çok rahatsız eden Erdoğan'ın bağımsızlığı'

Amerikalıların en çok rahatsız eden şeyin, Türkiye’nin milli çıkarlarına öncelik veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsızlığı olduğunu söyleyen Korotçenko, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“ABD, Türkiye’nin başında daha zayıf, daha bağımlı, daha söz dinleyen bir politikacı görmek istiyor. Erdoğan ise bağımsız siyasi figür, uluslararası çapta olan bir lider ve elbette, uluslararası bir lider olarak yalnızca Türkiye’nin ulusal çıkarlarını güdüyor. Ama aynı zamanda ABD’ye de saygılı. Sonuçta Ankara, görüşmeler kapsamında, başta S-400 olmak üzere anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya hazır olduğunu defalarca belirtti ve Washington’a sinyaller gönderdi. Ama maalesef Amerikalılar eski politikaya devam ediyor. Halâ Fethullah Gülen Türk adaletinden ABD topraklarında saklanıyor. Washington cebinde, uygun bir anda Ankara’yı sırtından bıçaklamaya hazır bir siyasi bıçak tutuyor”.

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