Pandeminin gölgesinde Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına yoğun katılım

Pandemi gölgesinde gerçekleşen Diyarbakır Nevruz kutlamalarına yoğun katılım gerçekleşti. Kutlamalarda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partilerine açılan kapatma davasına tepki gösterdi. Sancar, “Hadi HDP’yi kapattınız ya bu halkı ne yapacaksınız? Bu halkı nereye kapatacaksınız, hangi güç yeter bu inancı durdurmaya?” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Nevruz, bu yıl düzenlenen yoğun bir kalabalık eşliğinde kutlandı. Kentin dört bir yanından sabah saatlerinden itibaren yola koyulan binlerce kişi, ‘Newroz Parkı’na akın etti. Gençlerin yoğun olarak katılımın dikkat çektiği kutlamada yoğun önlemler alındı.

Yöresel kıyafetlerle renkli görüntülerin yaşandığı alanda Nevruz ateşinin yakılması ile kutlamalar başladı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından çok sayıda kişi elbiselerini ateş attı.

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına yoğun katılım | Kutlamaya katılanların giydiği yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler ortaya çıktı https://t.co/Stg8eejDAr pic.twitter.com/B7xgZuNoYj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 21, 2021

HDP’ye kapatılma davasına tepki

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP’li milletvekilleri, Kürt parti temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı kutlamalarda, yapılan konuşmalarla HDP’ye açılan kapatma davasına tepki gösterildi.

Burada konuşan HDP’li Sancar şunları söyledi

“Siyasetle yenemedikleri HDP’yi şimdi de savcılarını harekete geçirerek kapatmak istiyorlar. Peki hadi HDP’yi kapattınız ya bu halkı ne yapacaksınız? Bu halkı nereye kapatacaksınız, hangi güç yeter bu inancı durdurmaya? Başaramayacaklar! Halkımızdan aldığımız güçle demokratik siyasette ısrarımızı devam ettireceğiz. Biz halkımızın demokrasi barış ve özgürlük isteğini, demokrasi ve barış yoluyla gerçekleştirmek için mutlaka hep birlikte yeni yollar yaratacağız, yeni yollar açacağız. HDP bir dükkan mıdır yahu siz nereye kapatıyorsunuz? HDP budur, HDP halktır halk. İşte buradayız, bu size dert olsun, bu size dert olacak. Kaybedeceksiniz. Kaybedeceksiniz. Kaybedeceksiniz."

33 kişi gözaltına alındı

Yapılan konuşmaların ardından kutlamalar, seslendirilen şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. Kutlamalar sırasında 33 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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