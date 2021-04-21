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    Mehmet Selim Gökçen, Mardin, ahşap dağlama

    Mardin'in hünerli elleri: Uygarlıkların izlerini ahşaba işliyor

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    20 yıl kartonpiyer ve asma tavan ustalığı yapan Mehmet Selim Gökçen, Mardin’de 10 yıldır yaptığı ‘Ahşap Dağlama’ sanatı ile tarihe iz bırakan uygarlıkların kalıntılarını ahşaba işliyor. Gökçen, “Burada hüküm süren birçok uygarlık kalıntılar bıraktı. Ben de bunu işleyerek, bu kültürü tanıtıyorum” diyor.

    Birçok uygarlığa beşiklik etmiş Mardin’de her sokakta bir atölyeye rastlamak mümkün.

    Her adımda başka bir sokağa doğru kıvrılan daracık sokak aralarında bulunan atölyelerde ustalar, sanat ve zanaatçılar bir kültürü ve bir geleneği yaşatıyor. Bunlardan biri de 65 yaşındaki Mehmet Selim Gökçen.

    • Dağlama ve rölyef sanatçısı Mehmet Selim Gökçen, aslında 20 yıllık kartonpiyer ve dekorasyon ustası. Gökçen, çocukluğunda sanata ve resim konusundaki yeteneği ile dikkat çeker.
      Dağlama ve rölyef sanatçısı Mehmet Selim Gökçen, aslında 20 yıllık kartonpiyer ve dekorasyon ustası. Gökçen, çocukluğunda sanata ve resim konusundaki yeteneği ile dikkat çeker.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Öyle ki resim dersinde öğretmenine ve arkadaşlarına yardım ederdi. Şartlar el vermeyince Selim amca 20 yılını Mersin’de kartonpiyer ve dekorasyon ustası olarak geçirir.
      Öyle ki resim dersinde öğretmenine ve arkadaşlarına yardım ederdi. Şartlar el vermeyince Selim amca 20 yılını Mersin’de kartonpiyer ve dekorasyon ustası olarak geçirir.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Ardından Mardin’e dönen Gökçen, Mardin mimarisinde kullanılan taş ustalığı yaptı ve önemli çalışmalara imza attı.
      Ardından Mardin’e dönen Gökçen, Mardin mimarisinde kullanılan taş ustalığı yaptı ve önemli çalışmalara imza attı.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Yaşı ilerleyen Gökçen, taş ustalığını bırakarak çocukluğunda ilgi duyduğu resime geri döndü ve ahşaba ‘dağlama’ denilen teknikle resim çizmeye başladı.
      Yaşı ilerleyen Gökçen, taş ustalığını bırakarak çocukluğunda ilgi duyduğu resime geri döndü ve ahşaba ‘dağlama’ denilen teknikle resim çizmeye başladı.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
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    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Dağlama ve rölyef sanatçısı Mehmet Selim Gökçen, aslında 20 yıllık kartonpiyer ve dekorasyon ustası. Gökçen, çocukluğunda sanata ve resim konusundaki yeteneği ile dikkat çeker.

    ‘Yakma ayrı, dağlama ayrıdır’

    Atölyesinin kapılarını Sputnik’e açan Mehmet Selim Gökçen, yaptığı işin ‘ahşap yakma’ olarak bilindiğini ancak bunun ‘ahşap dağlama’ olduğunu söylüyor ve nedenini de şöyle açıklıyor:

    “Osmanlılar bu tekniğe dağlama demiş. 2014 yılında İstanbul’da bir sergideyken Kültür Bakanlığı yetkilisi bana bunun dağlama olduğunu söyledi. Doğrudur, yakma ayrı dağlama ayrıdır. Yakma, alev alır hakim değilsiniz ama dağlamada tamamen hakim olabilirsiniz. Dağlama, ahşabın üstüne iz bırakmadır. Osmanlılar bunu hat sanatında kullanırlardı. Masrafı yoktu, boya değildir. Isıtılmış bir demir parçasıyla yazı ve resim yapmadır.”

    ‘Mucidi ben değilim, öğrendim ve yapıyorum’

    Dağlamayı ilk olarak çocukluğunda duyduğunu söyleyen Gökçen, “Bizim ninemiz dedemiz biz yaramazlık yaparken bize ‘seni dağlarım’ diyorlardı. İlk o zaman duymuştum. Dağlama sanatı, emin olmamakla birlikte Mezopotamya’ya ait olduğunu düşünüyorum. Tabi bununla ilgili bir bilgi belge yok ama kullanılışı itibariyle buraya özgü olması muhtemeldir. Bu sanatın mucidi ben değilim, ben öğrendim ve yapıyorum” şeklinde konuştu.

    Atölyede uygarlıkların izleri

    Daha çok Mezopotamya’ya ait figürleri işleyen Selim Usta’nın atölyesinde birçok tarihi öğeyi bulmak mümkün.

    Amacının bu kültürü tanıtmak olduğunu ifade eden Gökçen Şahmaran, Ahura Mazda, Fırat Dicle Ejderhası, Hz. İsa ile Hz. Meryem ve tarihi karakterleri çiziyorum. Burada hüküm süren birçok uygarlık çeşitli kalıntılar bıraktı. Ben de bunu tanıtmak için bu figürleri işliyorum. Buraya gelenlere bu kültürü tanıtmak istiyorum. Nasıl dağlama iz bırakmaksa ben de gelecek nesillere bu eserlerle iz bırakmak istiyorum dedi.

    ‘Öğrenmek isteyen herkese kapım açıktır’

    Dağlama sanatını kendi çabasıyla öğrendiğini ve bir ustasının olmadığını söyleyen Gökçen “Öğrenmek isteyen herkese kapım açıktır” diyor ve ekliyor:

    “Bu bölgede benden başka bu tekniği kullanan yok. Hem taşta hem de dağlamada ustam yok. Ben bu sanatı kimseden öğrenmedim. Bu benim yeteneğimdir ve keşfettim bunu. Kimseden öğrenmeden yaptıysam bence herkes yapabilir. Bir işi yaparken önce karar vereceksiniz ve vazgeçmeyeceksiniz. İlk yapığımda en az 10 resmi kırıp sobaya attım ama vazgeçmedim. İsteyen herkese öğretirim ve öğrettim de. Kimseden para talebim olmadı. Çünkü sanatın yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    uygarlık, Mardin, Ahşap oyma, Karton
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