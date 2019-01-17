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17:36 17 Ocak 2019
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    Ekonomi raporu

    Dünya ekonomilerinin 2019'daki zorlu sınavı: Büyümede yavaşlama

    Ekonomi Raporu
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    Derya Yaşar
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    Ekonomist Özlem Derici Şengül'e göre 2019, ülkelerin büyüme performanslarına eğilecekleri bir yıl olacak. Ekonomideki yavaşlamayla merkez bankalarının faiz artışlarının da hız keseceğini belirten Şengül, Fed'in bu yılı aksiyon almadan tamamlayabileceği olasılığını da yüksek görüyor.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası faizi değiştirmedi
    Küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler sürerken, önde gelen merkez bankalarının piyasaya yöne veren adımları yakın takip altında.

    ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Çin ve Japonya Merkez Bankaları için bu yıl da zor geçecek gibi görünüyor. Küresel anlamda ABD, Avrupa ve Çin tarafı ile gelişen ülkelerde beklenen ekonomik yavaşlama merkez bankalarının en zorlu sınavları olacak.

    Ekonomist Özlem Derici Şengül, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikaları da dahil, merkez bankalarının 2019'a ilişkin olası yol haritaları ile riskleri değerlendirdi.

    ‘MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ İNDİRİMİNİ 25 NİSAN'DA YAPABİLİR'

    Söze TCMB'nin yılın ilk faiz kararını yorumlamakla başlayan Özlem Derici Şengül, bankanın faiz oranlarını değiştirmediği gibi söylemini de değiştirmediğini, 'fiyat istikrarından ziyade finansal istikrara' atıfta bulunduğu söyledi.

    Yılın ilk birkaç ayına ilişkin enflasyon beklentisinin hala yüzde 20'nin üzerinde olduğuna vurgu yapan ekonomist, bankanın önümüzdeki birkaç toplantıda daha faiz indirimi yapmayacağı görüşünde.

    Enflasyondaki düşüşün ikinci yarıda belirginleşeceğini öngören Özlem Derici Şengül, "O yüzden, çok büyük sürprizler de olmazsa, Merkez Bankası'ndan nisan ayındaki toplantıda ilk faiz indirimini bekleyebiliriz" dedi.

    ‘ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15'İN ALTINA REVİZE EDİLEBİLİR'

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Merkez Bankası beklenti anketinde dolar kuru arttı, enflasyon düştü
    Ekonomist Özlem Derici Şengül, Merkez Bankası'nın 30 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu'na da değindi.

    Henüz enflasyonda bir revizyona gidilmeyeceği görüşünü paylaşan Şengül, buna karşın ilgili verilerin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesi için Merkez Bankası'na yardımcı olduğunu söyledi:

    "Bu yüzden TCMB'nin enflasyon tahminlerini değiştirmediğine ya da düşürdüğüne şahit olabiliriz kısa dönemde. Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 15'in altına çekilmesi şaşırtıcı olmaz."

    ‘BU YILIN ANA GÜNDEM MADDESİ BÜYÜME OLACAK'

    Türkiye'de Merkez Bankası için tablo böyle iken küresel düzeyde görünüm nasıl? Piyasalara yön veren önde gelen merkez bankalarının 2019'daki en zorlu sınavları ne?

    Ekonomist Özlem Derici Şengül'e göre bu yılın ana gündem maddesi büyüme. Ve ekonomik görünümdeki yavaşlama nedeniyle 2019'da faiz artışları hız kesecek:

    "Geçen yıl ABD-Çin ticaret savaşları, ondan önce Fed politikaları belirleyiciydi. Şimdi gelişmiş ülkelerin yanında gelişen ülkelerde de resim değişti, ekonomik yavaşlama sinyalleri var. 2019, ülkelerin büyüme performanslarının üzerine eğilecekleri bir yıl olacak gibi gözüküyor."

    ‘FED, İKİ FAİZ ARTIRIMI PLANINA SADIK KALABİLİR'

    Dolar - TL
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Fed'in 'sabır' vurgusu doları frenledi
    Büyümenin ana odak olacağı dünyada merkez bankalarının yol haritası ne olacak peki?

    ABD Merkez Bankası'nın politikalarına ilişkin değerlendirme ile söze başlayan Özlem Derici Şengül, Fed'in bu yıl biraz daha hız keseceğini söyledi.

    Bu yıl için iki faiz artırımına sadık kalınacağı görüşünü paylaşan Şengül'e göre yıl içindeki görünüme de bağlı olarak bu yılı sıfır aksiyonla kapatılabilir:

    "Amerikan ekonomisine ilişkin bir resesyon beklentim yok ama dengelenme ya da ekonomik aktivitede yavaşlama göreceğiz gibi. Bunu Avrupa ve Japonya tarafında da görüyoruz. Çin'de her gün destekler geliyor, büyüme yüzde 6'nın altına düşmesin diye. Bütün bunları bir araya getirerek global resme baktığımız zaman Fed'in en iyimser tahminle iki faiz artırımı ile devam edeceği sonucu çıkıyor."

    ‘AVRUPA VE ASYA CEPHESİNDEN DE NEGATİF SİNYALLER GELİYOR'

    Avrupa tarafında da benzer bir süreç yaşanacağını belirten Ekonomist Özlem Derici Şengül, Avrupa Merkez Bankası'nın zaten epeydir ötelenen faiz artırımının da daha ileri tarihe, 2020'ye kaydığını söyledi.

    Büyüme ile ilgili verilerin zayıflama sinyali verdiği Çin'de, Merkez Bankası'nın genişlemeci hamlelerinin devam edeceğini belirten Şengül, bunların günü kurtarıcı adımlar olduğunu kaydetti:

    "Bunlar hızla toparlanmayı geri getirecek etkide müdahaleler değil, ekonominin çok hızlı yavaşlamasını engellemek niteliğinde hamleler. Onun için önümüzdeki iki çeyrek, Asya tarafında hepimizin negatif etkileneceği bir görünümle karşılaşacağız. Tedirgin bir piyasa eğilimi göreceğiz önümüzdeki aylarda."

    Etiketler:
    Fed, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Özlem Derici Şengül
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